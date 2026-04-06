Румяна Нейкова – Златната дама на българското гребане празнува рожден ден

6 Април, 2026 12:05 670 2

През 2008 година тя покори върха и завоюва златния медал в Пекин

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Днес, 6 април, отбелязваме рождения ден на една от най-ярките звезди в историята на българския спорт – Румяна Нейкова.

Родена през 1973 година в сърцето на София, тя се превръща в символ на воля, упоритост и безграничен талант. Нейкова е истинска легенда в гребането, прославила България по целия свят.

През 2008 година, на Олимпийските игри в Пекин, тя покори върха и завоюва златния медал в дисциплината скиф, сбъдвайки мечтата на поколения български спортисти. Това обаче не е единственият ѝ успех на олимпийската сцена – през 2000 година в Сидни тя се окичи със сребро, а през 2004 година в Атина добави и бронз към впечатляващата си колекция.

Кариерата на Румяна Нейкова е изпъстрена с още престижни отличия – две световни титли и една европейска корона, които затвърждават статута ѝ на една от най-добрите гребкини в света.

Неслучайно тя е удостоена два пъти с приза „Спортист №1 на България“ – през 2002 и 2008 година.

Днес, когато отбелязваме рождения ѝ ден, си спомняме за нейната непоколебима решителност, за вдъхновяващите ѝ победи и за огромния принос към българския спорт.

Честит празник, Румяна Нейкова – гордеем се с теб!

Снимка: БГНЕС/EПA


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Абе и на стефка скачачката се радвахме, докато не стана стефка депесарката....

    12:28 06.04.2026

  • 2 Опааа

    3 0 Отговор
    Е то те останаха! Пенсионерите-спортисти. Сегашните са абсолютни аматьори!

    13:23 06.04.2026

