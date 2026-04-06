Виктория Томова със скок в световната тенис ранглиста

Българската тенисистка Виктория Томова отбеляза значителен напредък в най-новото издание на световната ранглиста на WTA, публикувано днес. След поредица от силни изяви на корта, първата ракета на България се изкачи с цели 14 позиции и вече заема престижното 155-о място сред най-добрите тенисистки на планетата.

Това стана факт благодарение на отличното ѝ представяне на турнира в Чарлстън, където тя започна участието си от квалификациите. Софиянката демонстрира характер и воля, като спечели два мача в пресявките, а след това триумфира и в първия си двубой от основната схема, което ѝ осигури ценни точки за класацията.

Още една българска тенисистка заслужава аплодисменти – Лидия Енчева, която записа най-доброто си класиране до момента. След като достигна четвъртфиналите на турнира в Нант, Франция, националката ни за "Били Джийн Кинг Къп" вече е под номер 450 в света с актив от 125 точки.

В челната десетка на световната ранглиста промени няма – Арина Сабаленка от Беларус продължава да оглавява класацията при жените.