Виктория Томова със скок в световната тенис ранглиста

6 Април, 2026 13:33 786 0

  • виктория томова-
  • световна ранглиста-
  • wta-
  • тенис-
  • българия-
  • лидия енчева-
  • чарлстън-
  • нант-
  • арина сабаленка-
  • елизе мертенс-
  • спортни новини

Арина Сабаленка продължава да бъде на върха

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската тенисистка Виктория Томова отбеляза значителен напредък в най-новото издание на световната ранглиста на WTA, публикувано днес. След поредица от силни изяви на корта, първата ракета на България се изкачи с цели 14 позиции и вече заема престижното 155-о място сред най-добрите тенисистки на планетата.

Това стана факт благодарение на отличното ѝ представяне на турнира в Чарлстън, където тя започна участието си от квалификациите. Софиянката демонстрира характер и воля, като спечели два мача в пресявките, а след това триумфира и в първия си двубой от основната схема, което ѝ осигури ценни точки за класацията.

Още една българска тенисистка заслужава аплодисменти – Лидия Енчева, която записа най-доброто си класиране до момента. След като достигна четвъртфиналите на турнира в Нант, Франция, националката ни за "Били Джийн Кинг Къп" вече е под номер 450 в света с актив от 125 точки.

В челната десетка на световната ранглиста промени няма – Арина Сабаленка от Беларус продължава да оглавява класацията при жените.


