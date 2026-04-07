Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жозе Моуриньо: В Бенфика има футболисти, които живуркат на гърба на другите

7 Април, 2026 10:29 682 0

  • бенфика-
  • жозе моуриньо-
  • футбол

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо коментира равенството срещу Каса Пиа (1:1), като не спести критиките си по адрес на своя тим, който на практика остана без шансове да преследва титлата.

„Ние загубихме не две точки, а последните възможности, които имахме да се борим за титлата, и престанахме да зависим от себе си за второто място. Не ми хареса първото полувреме. На почивката говорихме какво трябва да променим тактически и се опитах да ги накарам да разберат... защото има някои, които понякога изглежда, че не ядат футбол, не дишат футбол, изглежда, че понякога забравят реалностите... Направих им малко математика. Ако не спечелим този мач, трудната, но възможна борба за титлата щеше да приключи и щяхме да престанем да зависим от себе си за второто място, това беше залогът", коментира ядосаният Моуриньо.

„Подобрихме се много през второто полувреме, създадохме много възможности. Имахме 75 или 80 процента притежание на топката - нещо абсурдно. След като водехме с 1:0, съм съгласен, че имаше разсеяност. Нямаше я тази енергия, този глад за игра. Бих казал, че за да останем на трето място, можем дори да загубим всички мачове, или почти. За някой, който играе за всичко, това е ситуация (с гола - б.р.), която не може да се случи", изтъкна Специалния.

„Очевидно играхме достатъчно добре, за да спечелим мача, но понякога има мачове като този, срещу отбори, които казват, че искат да спечелят, но не искат, искат равенство. Не осъждам това. Осъждам съдията, който го позволява, господинът, който дава шест минути добавено време в мач като този, но не и противника, който играе с цел да не изпадне, с глад за още една точка. Дълбоко съм разочарован. Съдията нямаше влияние върху резултата, но имаше голямо влияние върху един слаб мач. Бенфика беше слаб през първото полувреме, по отношение на отношението си, подобри се след това на всички нива, но после мачът и в кавички първенството завършват с разсеяна ситуация, която не можеш да си позволиш, когато водиш с 1:0", продължи тирадата си Моуриньо.

„Има много фактори и ще ги забравя едва когато сезонът приключи. Бенфика изисква да мислим за мачовете и за това първенство, но има много фактори, които повлияха на това първенство, няма да избягаме от тази истина. Външни за нас фактори, които имаха огромно влияние върху това първенство. Без да сме изпитвали досега тъгата от загубата, имаме много равенства, много от тях с външни влияния. Някои от футболистите, които независимо от банковата сметка и титлите, имат глад, а други изглежда живеят този живот леко. Това ме натъжава. Те не са лоши хора, лоши професионалисти, но им липсва истинският характер", обясни наставникът на "орлите".

„През второто полувреме имаше амбиция срещу отбор, който се защитаваше, хвърляше се на земята, губеше време, а съдията го позволяваше... беше трудно. Но имаш ситуация, в която не можеш да дадеш и най-малката възможност на противника... феновете са разочаровани, но със сигурност не повече от мен и от хората, които бяха на терена", добави Моуриньо.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове