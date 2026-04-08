Треньорът на Арсенал за победата над Спортинг: Това е само първото полувреме

8 Април, 2026 07:59 733 0

Да спечелиш далеч от дома като гост в мач от 1/4-финалите на Шампионската лига срещу отбор, който не е губил толкова отдавна у дома…

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Микел Артета коментира емоционалната победа на водения от него Арсенал с 1:0 в гостуването на Спортинг (Лисабон) от първия мач в 1/4-финалите на Шампионската лига. “Артилеристите” бяха близо до това да си тръгнат от португалската столица без победа, но в добавеното време Кай Хавертц вкара гола, дал аванс в общия резултат на лондончани. Това бе и първа загуба за “лъвовете” като домакин от 30.8.2025 г., когато загубиха шампионатен мач от Порто.

“Много съм щастлив. Да спечелиш далеч от дома като гост в мач от 1/4-финалите на Шампионската лига срещу отбор, който не е губил толкова отдавна у дома… това показва колко е трудно.

Когато навлизахме в последната третина ни липсваше завършека и трябваше да бъдем една идея по-свежи. Трябваше да бъдем по-бързи и по-ефикасни, за да ги пречупим, когато играеха на блок. Имаше две или три ситуации, когато бяхме близо и в края магически момент спечели за нас мача. Това е въздействието, от което се нуждаеш в този етап от сезона. Всички трябваше да имат влияние и те действително го направиха тази нощ.

Хавертц обича големите възможности и големите мачове, което бе точно това, от което се нуждаехме. Доволни сме, че се появи, когато имахме нужда от него, за да спечелим мача. Давид Рая имаше два момента, в които направи страхотни спасявания. Шампионската лига винаги се решава в наказателните полета. В момента той е феноменален. Той е невероятен от момента, в който се присъедини към нас и ние сме щастливи да го имаме.

Мисля, че ние трябваше да се разкрием днес. Говорих за идентичността и за другите неща, които сме като отбор и действително го видях тази вечер. Това е само първото полувреме, ние сме стъпка по-близо и сега трябва да довършим у дома пред нашите фенове. Ако го направим, можем да започнем да мечтаем”, каза Артета.


Свързани новини


