Григор Димитров изпада от Топ 100 след близо 15 години

7 Април, 2026 17:34 724 9

Феновете на тениса вярват, че той ще намери сили за ново възраждане

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров, най-успешният български тенисист в историята, вече не фигурира сред първите 100 в световната ранглиста – събитие, което бележи края на една епоха и началото на нова глава в неговата спортна кариера.

След драматичен двубой на кортовете в Монте Карло, където се проведе престижният турнир от сериите "Мастърс 1000", Димитров отстъпи пред аржентинеца Томас Мартин Ечевери. Срещата, продължила почти два часа, завърши с резултат 1:2 сета (4:6, 6:2, 3:6) в полза на южноамериканеца, който в момента заема 30-о място в световната класация.

Този неуспех се оказа решаващ за класирането на Григор. За да запази мястото си сред елита, българинът трябваше да достигне поне до третия кръг на надпреварата. Причината – миналата година той достигна до четвъртфиналите в Монте Карло и имаше да защитава цели 200 точки.

Загубата означава, че при обновяването на ранглистата в понеделник, Димитров ще се смъкне до около 135-ата позиция.

Така, след повече от 14 години и 19 дни, Григор напуска Топ 100 – нещо, което не се бе случвало от 19 март 2012 г., когато заемаше 101-во място. През този период той изгради впечатляваща кариера, достигайки до върха на световния тенис. Най-бляскавият момент за Димитров настъпи между ноември 2017 и януари 2018 година, когато се изкачи до трето място в света, редом до легендите Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович. Освен това, Григор се задържа в Топ 10 през два продължителни периода – от август 2017 до октомври 2018 г., както и между април 2024 и януари 2025 г., когато стабилно заемаше позиции между девето и десето място.

Въпреки настоящото изпитание, феновете на тениса вярват, че Димитров ще намери сили за ново възраждане.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Торбалан

    14 2 Отговор
    Много важно

    17:36 07.04.2026

  • 2 Дориана

    10 2 Отговор
    Беше очаквано. Той не е във форма отдавна и трябваше да се оттегли от спорта завинаги. Трябва да прекрати спортната си дейност.

    17:40 07.04.2026

  • 3 Съжелявам

    9 4 Отговор
    Че го пиша но според мен винаги е бил много надценяван

    Добър тенисист на времето нищо повече
    Никога не е имал потенциал да бъде звезда

    17:55 07.04.2026

  • 4 Сега ако питаме 10човека

    9 0 Отговор
    Колко турнира е спечелил сигурно 5 или 6 ще отговорят без да проверяват в гугъл
    Но ако ги питаме с кои жени е имал връзка сигурно ще отговорят около 90 човека пак без гугъл

    Такъв е бил винаги раздут медиен балон
    И явно е време да спадне

    Коментиран от #6

    18:01 07.04.2026

  • 5 Жиголо

    3 0 Отговор
    Спокойно, Алфонса ще се обади на серена-кинг конг и пак ще влезе в топ 60,

    18:16 07.04.2026

  • 6 Анонимен

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сега ако питаме 10човека":

    След контузията прибърза с връщането на корта. Всички възможности са пред него.

    18:21 07.04.2026

  • 7 111

    6 0 Отговор
    На тоя му е време да се пенсионира...

    18:25 07.04.2026

  • 8 Да, да

    5 0 Отговор
    Топ 200 си е ново възраждане, какво?! Продължаваме напред. Той си живее в Монако, пък вие четете вестници.

    18:29 07.04.2026

  • 9 Каун

    2 0 Отговор
    Поне да беше осеменил милионерската щерка

    18:42 07.04.2026

Новини по спортове:
