Григор Димитров изпада от Топ 100 след близо 15 години

Григор Димитров, най-успешният български тенисист в историята, вече не фигурира сред първите 100 в световната ранглиста – събитие, което бележи края на една епоха и началото на нова глава в неговата спортна кариера.

След драматичен двубой на кортовете в Монте Карло, където се проведе престижният турнир от сериите "Мастърс 1000", Димитров отстъпи пред аржентинеца Томас Мартин Ечевери. Срещата, продължила почти два часа, завърши с резултат 1:2 сета (4:6, 6:2, 3:6) в полза на южноамериканеца, който в момента заема 30-о място в световната класация.

Този неуспех се оказа решаващ за класирането на Григор. За да запази мястото си сред елита, българинът трябваше да достигне поне до третия кръг на надпреварата. Причината – миналата година той достигна до четвъртфиналите в Монте Карло и имаше да защитава цели 200 точки.

Загубата означава, че при обновяването на ранглистата в понеделник, Димитров ще се смъкне до около 135-ата позиция.

Така, след повече от 14 години и 19 дни, Григор напуска Топ 100 – нещо, което не се бе случвало от 19 март 2012 г., когато заемаше 101-во място. През този период той изгради впечатляваща кариера, достигайки до върха на световния тенис. Най-бляскавият момент за Димитров настъпи между ноември 2017 и януари 2018 година, когато се изкачи до трето място в света, редом до легендите Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович. Освен това, Григор се задържа в Топ 10 през два продължителни периода – от август 2017 до октомври 2018 г., както и между април 2024 и януари 2025 г., когато стабилно заемаше позиции между девето и десето място.

Въпреки настоящото изпитание, феновете на тениса вярват, че Димитров ще намери сили за ново възраждане.