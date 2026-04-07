Новини
Спорт »
Световен футбол »
Иран чака отговор от ФИФА

7 Април, 2026 19:28 1 007 4

  • иран-
  • световно първенство по футбол-
  • фифа-
  • сигурност-
  • група g-
  • сащ-
  • мексико-
  • национален отбор-
  • футболни новини-
  • спортни събития

Съдбата на отбора остава неясна

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сагата около националния тим на Иран продължава да държи феновете в напрежение, след като участието на отбора на Световното първенство по футбол това лято все още е под въпрос. Причината – иранските власти настояват за промяна на мястото на провеждане на мачовете си, като очакват официален отговор от ФИФА, преди да вземат окончателно решение.

Според жребия, Иран попадна в група G, където ще се изправи срещу Белгия, Египет и Нова Зеландия. По предварителен план всички срещи на иранския тим трябва да се състоят на територията на САЩ. Въпреки това, на фона на изострените отношения и военния конфликт между Иран и САЩ, както и напрежението с Израел, правителството в Техеран категорично отказва да изпрати националната си селекция в Америка, позовавайки се на липса на достатъчни гаранции за сигурността на отбора и делегацията.

От иранска страна подчертават, че не става дума за бойкот на световния футболен форум, а за необходимост от адекватни мерки за безопасност и политическа неутралност.

Властите настояват двубоите им да бъдат преместени в Мексико – алтернативна локация, която според тях би осигурила спокойствие и сигурност за всички участници. Министърът на спорта на Иран, Ахмад Донямали, заяви, че официалното искане към ФИФА все още е в сила, но до момента отговор от световната футболна централа не е получен.

„Ако ФИФА уважи нашата молба, Иран със сигурност ще вземе участие на Мондиала“, категоричен бе Донямали. Той допълни, че към настоящия момент е почти невъзможно иранският тим да играе на американска земя, докато не бъдат предоставени необходимите гаранции за сигурност.


Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А не трябва ли

    11 8 Отговор
    ФИФА да премести първенството от агресора САЩ в друга страна? Навремето заради САЩ СФРЮгославия бе отстранена без повод от футболно първенство, където се бе класирала честно; до днес и не се знае докога състезатели от Русия са дискриминирани, защото Русия развали плановете за нечия световна хегемония , но когато "правилните" (Изpaeл, СAЩ) избиват хиляди, са толерирани. (Впрочем - защо Израел я броят за европейска държава, а съседите й - не?). Принципност и справедливост...

    Коментиран от #3

    19:43 07.04.2026

  • 2 ФИФА да мери с един аршин

    9 6 Отговор
    Световното Няма нужда да се провежда в САЩ...

    19:50 07.04.2026

  • 3 Правдив

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "А не трябва ли":

    Изключителен коментар.

    19:52 07.04.2026

  • 4 САЩ 94

    3 5 Отговор
    В Мексико е по-горещо и ще имат по-добри шансове срещу Белгия и Нова Зеландия.

    19:56 07.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове