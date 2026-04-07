Иран чака отговор от ФИФА

Сагата около националния тим на Иран продължава да държи феновете в напрежение, след като участието на отбора на Световното първенство по футбол това лято все още е под въпрос. Причината – иранските власти настояват за промяна на мястото на провеждане на мачовете си, като очакват официален отговор от ФИФА, преди да вземат окончателно решение.

Според жребия, Иран попадна в група G, където ще се изправи срещу Белгия, Египет и Нова Зеландия. По предварителен план всички срещи на иранския тим трябва да се състоят на територията на САЩ. Въпреки това, на фона на изострените отношения и военния конфликт между Иран и САЩ, както и напрежението с Израел, правителството в Техеран категорично отказва да изпрати националната си селекция в Америка, позовавайки се на липса на достатъчни гаранции за сигурността на отбора и делегацията.

От иранска страна подчертават, че не става дума за бойкот на световния футболен форум, а за необходимост от адекватни мерки за безопасност и политическа неутралност.

Властите настояват двубоите им да бъдат преместени в Мексико – алтернативна локация, която според тях би осигурила спокойствие и сигурност за всички участници. Министърът на спорта на Иран, Ахмад Донямали, заяви, че официалното искане към ФИФА все още е в сила, но до момента отговор от световната футболна централа не е получен.

„Ако ФИФА уважи нашата молба, Иран със сигурност ще вземе участие на Мондиала“, категоричен бе Донямали. Той допълни, че към настоящия момент е почти невъзможно иранският тим да играе на американска земя, докато не бъдат предоставени необходимите гаранции за сигурност.