Скандални коментари срещу женския отбор на Реал Мадрид разпалиха страстите в Испания

Водещият на популярния подкаст "La Sotana" – Джоел Диас – отправи остри и унизителни думи по адрес на женския тим на Реал Мадрид. Видеоклипове с неговите изказвания бързо обиколиха социалните мрежи, предизвиквайки бурни реакции и разгорещени дискусии, съобщава авторитетното издание "Марка".

В рамките на предаването, което самó се определя като "спортна програма за футбол, Барселона и Меси – 100% без журналисти", Диас не се поколеба да използва обидни квалификации към футболистките на "белия балет", като ги нарече "куч*и", приравнявайки ги с мъжкия състав на мадридския гранд. Той дори стигна дотам да имитира удар с юмрук, докато обсъждаше поведението на звездата Атенеа дел Кастийо.

"Има видео, в което футболистка на Реал Мадрид извършва напълно безумен шпагат срещу Сидни Шертенлайб от Барса, получава само жълт картон, а Атенеа дел Кастийо отива при съдията и му слага пръст пред устата – точно както често правят играчите на Реал Мадрид", продължи Диас, подчертавайки спорните моменти от последното Ел Класико при дамите.

Освен персоналните нападки, водещият не пропусна да атакува и институцията Реал Мадрид, като изрази недоумение защо женският отбор също се ползва с влияние: "Разбирам, че мъжкият Реал Мадрид има власт в Ла Лига и Федерацията, но женският тим? Ние трябва да бъдем Реал Мадрид на женския футбол", заяви той с ирония.

Тези провокативни изказвания се появиха само три дни след като Барселона разгроми Реал Мадрид с 3:0 в шампионатното Ел Класико от 24-ия кръг на Женската Ла Лига, изиграно на стадион "Алфредо Ди Стефано" в Мадрид. Каталунките триумфираха с голове на Она Батйе, Алексия Путейас и автогол на Лакрар, затвърждавайки доминацията си през сезона. Статистиката е категорична – Барса разби Реал с общ резултат 12:2 в двата мача от първенството, а освен това елиминира "белите" и на четвъртфиналите в Шампионската лига за жени.

Скандалът около думите на Диас не стихва, а феновете и футболните анализатори в Испания настояват за повече уважение и равнопоставеност в женския футбол.