Неймар премина през специална терапия, за да се завърне във върхова форма преди Световното първенство

7 Април, 2026 22:21 754 3

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Бразилската футболна звезда Неймар отново е във фокуса на вниманието, след като стана ясно, че е преминал през специализирана процедура на коляното си по време на международната пауза. Целта – да бъде напълно готов за решаващите срещи преди дългоочакваното Световно първенство това лято.

Докато феновете на Сантос и националния отбор на Бразилия тръпнат в очакване на завръщането му, старши треньорът на клуба Кука разкри подробности около възстановяването на 34-годишния нападател. По думите му, Неймар е отделил няколко дни за рехабилитация след интервенцията, като през това време е работил усилено върху физическата си подготовка – сила, бързина и издръжливост.

„Използвахме паузата, за да може Неймар да се фокусира върху възстановяването и да работи индивидуално с нашия медицински и треньорски екип. Сега той е мотивиран и готов да се включи в предстоящите 13 мача преди следващата пауза“, сподели Кука пред ESPN.

Въпреки че наставникът на „черно-белите“ не пожела да разкрие точния характер на процедурата, е известно, че Неймар от години се бори с травми, свързани със скъсани предни кръстни връзки на лявото коляно.

Припомняме, че в края на миналата година бившият ас на Барселона и Пари Сен Жермен претърпя лека операция на същото коляно, след като помогна на Сантос да избегне изпадане от бразилската Серия А.


  • 1 Дзак

    0 5 Отговор
    Смляха го от контузии!

    Коментиран от #3

    23:23 07.04.2026

  • 2 ТОЗИ МУШМОРОК

    6 1 Отговор
    ИМА ЕДИН ЕДИНСТВЕН КАЧЕСТВЕН МАЧ В ЖИВОТА СИ,ХЕТРИКА НА БАРСА СРЕЩУ ПСЖ И ТОЧКА.

    00:05 08.04.2026

  • 3 Ти май трайно си

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    отсъствал от часовете по физическо. Инвалид ли си ?!

    00:06 08.04.2026

