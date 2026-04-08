Барселона срещу Атлетико – този път в Шампионската лига

Испания отново ще бъде във фокуса на футболната Европа, като тази вечер от 22:00 часа Барселона и Атлетико Мадрид се изправят един срещу друг в четвъртфиналите на Шампионската лига.

Само дни след драматичния им дуел в Ла Лига, спечелен от каталунците с 2:1, двата тима подновяват съперничеството си – този път на най-голямата клубна сцена.

Барселона влиза в мача с високо самочувствие. Тимът на Ханзи Флик е лидер в Ла Лига и демонстрира стабилност, като е в серия от силни резултати и дори се счита за фаворит да продължи напред.

От другата страна, Атлетико на Диего Симеоне преживява по-колеблив период. „Дюшекчиите“ са четвърти в първенството и редуват силни с по-слаби мачове, но именно такива двубои често извличат най-доброто от тях.

Това ще бъде и дуел на стилове. Барселона ще разчита на владение, висока преса и креативност в атака.

Атлетико ще отговори с дисциплина, компактна защита и убийствени контраатаки.

Симеоне обаче вече неведнъж е доказвал, че знае как да неутрализира „блаугранас“ – именно Атлетико елиминира Барселона в два предишни нокаут сблъсъка в турнира.

Сблъсъците между тези два отбора рядко разочароват. Напрежението, тактическите игри и драмата са гарантирани, а фактът, че предстоят няколко мача помежду им в рамките на дни, само засилва интригата.