Дръзка кражба във вилата на треньора на Марсилия: Луксозни вещи изчезнаха през нощта

Наставникът на Олимпик Марсилия, Хабиб Бей стана жертва на престъпление. Във френската провинция Буш-дю-Рон, в малкото градче Фюво, неизвестни апаши са проникнали във вилата на треньора в нощта между вторник и сряда, докато той е отсъствал от дома си.

Според първоначалната информация, крадците са преодолели оградата на имота и са се промъкнали вътре през прозорец. Без да губят време, те са обрали къщата, като са отнесли със себе си скъпи дизайнерски дрехи и изискани бижута – истински удар за собственика им.

Този инцидент не е изолиран случай за представителите на Марсилия. През последните години редица фигури, свързани с клуба, са били обект на подобни престъпления – сред тях са Лучо Гонсалес и Викторино Хилтон през 2011 г., бившият спортен директор Гюнтер Якоб през 2016 г., звездата Димитри Пайе през 2017 г., екс-президентът Жак-Анри Ейро през 2019 г., Валентен Ронжие през 2021 г. и Сеад Коласинак през 2023 г.

Полицията вече е започнала разследване, като се надява бързо да разкрие извършителите на наглата кражба.