Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Дръзка кражба във вилата на треньора на Марсилия: Луксозни вещи изчезнаха през нощта

8 Април, 2026 15:42 666 3

  • олимпик марсилия-
  • хабиб бей -
  • буш-дю-рон-
  • фюво-
  • кражба

Случаят предизвика сериозен отзвук сред феновете и футболната общественост

Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Наставникът на Олимпик Марсилия, Хабиб Бей стана жертва на престъпление. Във френската провинция Буш-дю-Рон, в малкото градче Фюво, неизвестни апаши са проникнали във вилата на треньора в нощта между вторник и сряда, докато той е отсъствал от дома си.

Според първоначалната информация, крадците са преодолели оградата на имота и са се промъкнали вътре през прозорец. Без да губят време, те са обрали къщата, като са отнесли със себе си скъпи дизайнерски дрехи и изискани бижута – истински удар за собственика им.

Този инцидент не е изолиран случай за представителите на Марсилия. През последните години редица фигури, свързани с клуба, са били обект на подобни престъпления – сред тях са Лучо Гонсалес и Викторино Хилтон през 2011 г., бившият спортен директор Гюнтер Якоб през 2016 г., звездата Димитри Пайе през 2017 г., екс-президентът Жак-Анри Ейро през 2019 г., Валентен Ронжие през 2021 г. и Сеад Коласинак през 2023 г.

Полицията вече е започнала разследване, като се надява бързо да разкрие извършителите на наглата кражба.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Амиии

    0 0 Отговор
    Чули са, че се казва Хабиб Бей и са решили, че богат, като банкянския Бей😉

    15:53 08.04.2026

  • 2 Хабиб Бей стана жертва на престъпление

    1 0 Отговор
    ще да са негови варшеди

    16:01 08.04.2026

  • 3 Лелеее

    0 0 Отговор
    значи, луксозни вещи изчезнаха през нощта. Сериозно?

    17:04 08.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове