Кирил Десподов продължава да се бори с контузията си

Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов отново пропусна тренировъчните занимания на ПАОК (Солун), съобщават гръцките медии. Причината за отсъствието му са продължаващите болки в гърба, които го извадиха от състава още преди дербито с Панатинайкос на 5 април.

Тежкият сезон за Десподов, белязан от травми и физически неразположения, не му позволи да се включи и в националния отбор на България за турнира „FIFA Series“ в Индонезия.

Изненадващото отсъствие на петкратния носител на приза „Футболист №1 на България“ от групата на ПАОК за ключовия сблъсък с Панатинайкос предизвика множество въпроси сред фенове и спортни анализатори. Ден след срещата стана ясно, че именно болките в гърба са причината за неговото неучастие, потвърждават и от alphanews.live.

Не само Десподов обаче е извън строя – сръбският му съотборник Андрия Живкович също пропусна днешната тренировка поради травма и се подлага на лечение.

Междувременно Суалиу Мейте и Джонджо Кени вече работят по индивидуални програми в базата на ПАОК в Неа Месемврия, като се надяват да се завърнат в игра за предстоящото дерби срещу АЕК (Атина) на 19 април, което ще се проведе след Великденските празници. Този мач се очертава като последен шанс за ПАОК да намали изоставането си от лидера АЕК, който води с пет точки след първите два кръга на шампионския плейоф.