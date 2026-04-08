Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кирил Десподов продължава да се бори с контузията си

Кирил Десподов продължава да се бори с контузията си

8 Април, 2026 18:50 559 0

Не само българинът обаче е извън строя за ПАОК

Кирил Десподов продължава да се бори с контузията си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов отново пропусна тренировъчните занимания на ПАОК (Солун), съобщават гръцките медии. Причината за отсъствието му са продължаващите болки в гърба, които го извадиха от състава още преди дербито с Панатинайкос на 5 април.

Тежкият сезон за Десподов, белязан от травми и физически неразположения, не му позволи да се включи и в националния отбор на България за турнира „FIFA Series“ в Индонезия.

Изненадващото отсъствие на петкратния носител на приза „Футболист №1 на България“ от групата на ПАОК за ключовия сблъсък с Панатинайкос предизвика множество въпроси сред фенове и спортни анализатори. Ден след срещата стана ясно, че именно болките в гърба са причината за неговото неучастие, потвърждават и от alphanews.live.

Не само Десподов обаче е извън строя – сръбският му съотборник Андрия Живкович също пропусна днешната тренировка поради травма и се подлага на лечение.

Междувременно Суалиу Мейте и Джонджо Кени вече работят по индивидуални програми в базата на ПАОК в Неа Месемврия, като се надяват да се завърнат в игра за предстоящото дерби срещу АЕК (Атина) на 19 април, което ще се проведе след Великденските празници. Този мач се очертава като последен шанс за ПАОК да намали изоставането си от лидера АЕК, който води с пет точки след първите два кръга на шампионския плейоф.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове