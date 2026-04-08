С късен гол на Кай Хаверц Арсенал шокира Спортинг в Лисабон

8 Април, 2026 00:02 1 248 0

  • арсенал-
  • спортинг лисабон-
  • шампионска лига-
  • четвъртфинал-
  • късен гол-
  • габриел мартинели-
  • кай хаверц-
  • футболни новини-
  • реванш-
  • лондон

Реваншът е идната седмица

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща развръзка беляза първия четвъртфинален сблъсък от Шампионската лига между Арсенал и Спортинг Лисабон, изигран на португалска земя. Лондонският гранд измъкна ценна победа с 1:0, след като реализира единственото попадение в добавеното време на срещата.

Двубоят премина под знака на тактическо надлъгване, като и двата тима демонстрираха здрава защита и предпазлива игра в средата на терена. Въпреки няколкото опасни ситуации пред двете врати, резултатът остана непроменен до последните секунди.

Всичко се реши в първата минута на продължението, когато мениджърът на Арсенал Микел Артета заложи на свежи сили от резервната скамейка. Габриел Мартинели, появил се като смяна, изведе с прецизен пас Кай Хаверц, който хладнокръвно прати топката в мрежата зад стража на Спортинг. Така двамата резерви се превърнаха в герои за "артилеристите", осигурявайки им минимален, но изключително ценен аванс преди реванша в Лондон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

