Защитник на Ливърпул: Дадох всичко за този клуб!

Шотландският бранител и любимец на „Коп“ Анди Робъртсън официално потвърди, че ще сложи край на престоя си на „Анфийлд“ след края на настоящата кампания. След девет паметни години в клуба, защитникът сподели своите мисли в емоционално обръщение, в което обеща да даде всичко от себе си до последния съдийски сигнал.

Робъртсън, който се присъедини към мърсисайдци през 2017 г., подчерта, че себераздаването е било в основата на успехите на тима през последното десетилетие.

„От минутата, в която стъпих в „Мелууд“ през 2017 г., до последния ми ден в тренировъчната база „AXA“, аз ще давам всичко за този клуб. Вярвам, че именно това донесе успехите ни – фактът, че всеки един от нас даде абсолютно всичко от себе си.“

Анди Робъртсън не скри дълбоката си връзка с привържениците и хората в клуба, които по негови думи „означават всичко“ за него.

„Дължа го на феновете – до последния си ден ще се раздавам за този футболен клуб, точно както го правих през последните девет години. Гордея се с това. Сега не е време за големи емоции или сълзи пред камерите. Все още съм напълно фокусиран върху това да помогна на момчетата и да подаря още няколко добри момента на феновете.“

Робъртсън призна с типичното си чувство за хумор, че раздялата след последния мач няма да бъде лесна. Той загатна, че когато дойде моментът за последно сбогом в края на сезона, вероятно няма да успее да сдържи сълзите си пред обективите.

С напускането на Робъртсън Ливърпул губи не само един от най-добрите леви бекове в историята си, но и един от основните лидери в съблекалнята, превърнал се в символ на борбения дух на ерата „Клоп“.