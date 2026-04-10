Неймар пред трансфер в МЛС

Неймар може скоро да напусне родния си тим Сантос, след като от Синсинати са започнали предварителни разговори с лагера на бразилецa за преминаване в МЛС, съобщава The Athletic.

Синсинати преценява интереса и изискванията на Неймар, като същевременно се водят вътрешни разговори дали има смисъл да се настоява за подписване с подобна суперзвезда.

Бразилецът има договор със Сантос до края на 2026 година. Чикаго Файър води преговори с Неймар, когато той напусна Ал Хилал през 2025-а, но в крайна сметка бившият играч на Барселона и ПСЖ се завърна в родния си клуб.

