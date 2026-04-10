Неймар пред трансфер в МЛС

10 Април, 2026 16:59 647 1

Синсинати започна преговори за звездата

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неймар може скоро да напусне родния си тим Сантос, след като от Синсинати са започнали предварителни разговори с лагера на бразилецa за преминаване в МЛС, съобщава The Athletic.

Синсинати преценява интереса и изискванията на Неймар, като същевременно се водят вътрешни разговори дали има смисъл да се настоява за подписване с подобна суперзвезда.

Бразилецът има договор със Сантос до края на 2026 година. Чикаго Файър води преговори с Неймар, когато той напусна Ал Хилал през 2025-а, но в крайна сметка бившият играч на Барселона и ПСЖ се завърна в родния си клуб.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 Специалиста

    0 0
    Най-техничния футболист на нашето време. Обаче много го дърпа катерицата и му разруши кариерата.

    17:00 10.04.2026

