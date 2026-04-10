Новини
Спорт »
Бг футбол »
Обърнаха по таван автомобила на съдиите na футболен мач в България (СНИМКА)

Обърнаха по таван автомобила на съдиите na футболен мач в България (СНИМКА)

10 Април, 2026 14:45 733 2

  • футбол-
  • трета лига-
  • костинброд-
  • оборище-
  • автомобил-
  • съдии

На въпрос от страна на съдийската бригада “Кой го направи?”, представителите на домакините, които са длъжни да осигурят охрана на съдиите и техния автомобил, само вдигали рамене

Обърнаха по таван автомобила на съдиите na футболен мач в България (СНИМКА) - 1
Снимка: sportal.bg
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Поредна хулиганска проява бе регистрирана на футболен мач по родните терени. Този път арена на “зрелището” бе Костинброд, където вчера местният тим завърши 0:0 срещу Оборище в двубой от Югозападната Трета лига.

След края на срещата неизвестни, към момента, вандали обърнаха автомобил по капак. Оказа се, че той е на един от реферите и именно с него съдиите са пристигнали на стадиона в Костинброд.

На въпрос от страна на съдийската бригада “Кой го направи?”, представителите на домакините, които са длъжни да осигурят охрана на съдиите и техния автомобил, само вдигали рамене.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гуньо Простиа

    1 2 Отговор
    Футболът е спорт за инфантили и слаборазвити и трябва да се забрани !

    14:47 10.04.2026

  • 2 Фергюсън

    2 0 Отговор
    Да се радват ,че и бой не се яли

    14:48 10.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове