Обърнаха по таван автомобила на съдиите na футболен мач в България (СНИМКА)

Поредна хулиганска проява бе регистрирана на футболен мач по родните терени. Този път арена на “зрелището” бе Костинброд, където вчера местният тим завърши 0:0 срещу Оборище в двубой от Югозападната Трета лига.

След края на срещата неизвестни, към момента, вандали обърнаха автомобил по капак. Оказа се, че той е на един от реферите и именно с него съдиите са пристигнали на стадиона в Костинброд.

На въпрос от страна на съдийската бригада “Кой го направи?”, представителите на домакините, които са длъжни да осигурят охрана на съдиите и техния автомобил, само вдигали рамене.