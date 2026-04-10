Спартак Варна с много важни три точки срещу Добруджа

Спартак Варна постигна изключително ценна победа при домакинството си на Добруджа в мач от 29-ия кръг на efbet Лига. Георги Стояновски в 34-ата минута донесе трите точки на "соколите" на стадион "Спартак" във Варна.

В 7-ата минута слаб удар на Шанде попадна в ръцете на вратаря. Добруджа отговори с неточен шут на Ди Матео Ловрик покрай гредата в 14-ата минута.

В 24-ата минута гол за домакините беше отменен. Георг Стояновски се сблъска в наказателното поле със стража Галин Григоров. При добавката Шанде прати топката във вратата, но веднага беше отсъдено нарушение стрещу вратаря. ВАР също разгледа ситуацията и така голът не бе зачетен.

Три минути по-късно Спартак направи сериозен пропуск пред вратата на Добруджа. Шанде центрира остро по земя, а Вашко Оливейра не изчисти топката по най-добрия начин, пращайки я право на крака на Ангел Грънчов. Защитникът пробва да стреля, но твърде слабо и неточно. Топката някак стигна до главата на Чунчуков, който от много близка дистанция стреля в гредата.

В 34-ата минута нищо не помогна на гостите да получат гол. Дамян Йорданов центрира остро, което принуди Галин Георгиев да се намесва. Стражът изби топката, но защитата на Добруджа заспа и позволи на Цветелин Чунчуков да върне топката с глава към наказателното поле, където бе Георги Стояновски. Нападателят стреля от воле и опъна мрежата за 1:0.

В 44-ата минута удар на Цветелин Чунчуков с глава попадна в ръцете на Галин Григоров. В 58-ата минута много добър удар с глава на Валду Те премина опасно близо покрай гредата на Спартак. Последваха минути без сериозни положения.Рессуррейкао

В 84-ата минута Ресуресао беше намерен на границата на наказателното поле. Той нанесе удар от движение, който попадна право в ръцете на вратаря на Спартак.

СПАРТАК - ДОБРУДЖА 1:0

1:0 Георги Стояновски (34)

Стартови състави:

СПАРТАК: 1. Педро Лопеш, 2. Борис Иванов, 5. Димо Кръстев, 9. Цветелин Чунчуков, 10. Жоао Педро, 20. Деян Лозев, 21. Шанде, 29. Таилсон Гонсалвеш, 29. Ангел Грънчов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски;

ДОБРУДЖА: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 72. Вашко Оливейра, 35. Ди Матео Ловрик, 37. Венцислав Керчев, 88. Диого Делгадо, 7. Антон Иванов, 8. Ангел Ангелов, 8. Валду Те, 10. Томаш Силва, 98. Ивайло Михайлов;