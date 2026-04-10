Мениджърът на Арсенал: Нямаме време да обсъждаме нов договор, има много други неща

Мениджърът на Арсенал Микел Артета не пожела да коментира информациите, че преговорите между него и клуба за нов договор напредват. Настоящият контракт на испанеца изтича след края на следващия сезон.

"Няма новини по този въпрос. Нямаме време да го обсъждаме сега. Пълният фокус е върху това, което трябва да направим оттук до края на сезона. Напълно съм отдаден на работата си тук. Наистина съм щастлив и се чувствам добре. Семейството ми е добре. Все още имам толкова много амбиции и неща за вършене в този клуб. Засега сме на добро място".

„Колкото повече се приближаваме, толкова по-ясно става значението на всеки мач. Утре е голям ден за нас. Знаем значението на всеки двубой, възможността, която имаме, особено когато играем у дома. Не става въпрос за това да сме на стадиона, а реално да повлияем на играта с атмосферата. Който и да отиде на стадиона утре, бих го помолил да отиде с тази енергия и отдаденост, защото отборът ще реагира прекрасно на това.

Удивително е това, което прави Ираола заедно със самия клуб. Постоянството, което показват, въпреки продадените играчи. Серията, която правят, е невероятна, като се има предвид колко трудна е тази лига", добави испанецът по отношение на утрешния двубой с Борнемут.

Артета разкри, че Еберечи Езе е готов за утрешния сблъсък, но отказа да даде повече информация за Мартин Йодегор, Букайо Сака, Пиеро Инкапие, Рикардо Калафиори и Юриен Тимбер, които пропуснаха вчерашната тренировка на отбора. Запитан дали някои от тях ще се могат да играят утре, испанецът заяви лаконично: "Не знам. Може би някои от тях".