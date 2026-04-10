Мениджърът на Арсенал: Нямаме време да обсъждаме нов договор, има много други неща

10 Април, 2026 20:27 562 1

Напълно съм отдаден на работата си тук

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Арсенал Микел Артета не пожела да коментира информациите, че преговорите между него и клуба за нов договор напредват. Настоящият контракт на испанеца изтича след края на следващия сезон.

"Няма новини по този въпрос. Нямаме време да го обсъждаме сега. Пълният фокус е върху това, което трябва да направим оттук до края на сезона. Напълно съм отдаден на работата си тук. Наистина съм щастлив и се чувствам добре. Семейството ми е добре. Все още имам толкова много амбиции и неща за вършене в този клуб. Засега сме на добро място".

„Колкото повече се приближаваме, толкова по-ясно става значението на всеки мач. Утре е голям ден за нас. Знаем значението на всеки двубой, възможността, която имаме, особено когато играем у дома. Не става въпрос за това да сме на стадиона, а реално да повлияем на играта с атмосферата. Който и да отиде на стадиона утре, бих го помолил да отиде с тази енергия и отдаденост, защото отборът ще реагира прекрасно на това.

Удивително е това, което прави Ираола заедно със самия клуб. Постоянството, което показват, въпреки продадените играчи. Серията, която правят, е невероятна, като се има предвид колко трудна е тази лига", добави испанецът по отношение на утрешния двубой с Борнемут.

Артета разкри, че Еберечи Езе е готов за утрешния сблъсък, но отказа да даде повече информация за Мартин Йодегор, Букайо Сака, Пиеро Инкапие, Рикардо Калафиори и Юриен Тимбер, които пропуснаха вчерашната тренировка на отбора. Запитан дали някои от тях ще се могат да играят утре, испанецът заяви лаконично: "Не знам. Може би някои от тях".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Арсенал

    2 0 Отговор
    шампиони!

    20:59 10.04.2026

