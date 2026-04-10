ЦСКА 1948 победи 10 от Ботев (Враца) и върна "червените" в тройката

ЦСКА 1948 победи 10 от Ботев (Враца) и върна "червените" в тройката

10 Април, 2026 17:38 594 5

Единственото попадение реализира Мамаду Диало в 70-ата мнута

ЦСКА 1948 победи 10 от Ботев (Враца) и върна "червените" в тройката - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 постигна трудна домакинска победа с 1:0 над Ботев (Враца) в мач от 29-ия кръг на efbet Лига и си върна от ЦСКА третото място в класирането. Единственото попадение реализира Мамаду Диало в 70-ата мнута.

"Червените" изпуснаха още няколко възможности за гол, а веднъж и гредата спаси гостите, които играха с човек по-малко от 29-ата минута, когато Юруков бе изгонен с втори жълт картон.

Домакините прибегнаха до рокада на вратата. Маринов остана на пейката за сметка на Шейтанов. Аут за срещата поради травми са капитанът на "червените" Диего Медина и българският национал Георги Русев.

Първото опасно положение отиде в актива на ЦСКА 1948. Франко центрира отляво по земя към Диало, таранът върна с едно докосване към Гашевич и капитанът на домакините шутира от 17 метра, но Орлинов изби.

Врачани отговориха чрез удар на Смоленски с глава в 11-ата минута, излязъл покрай лявата греда. Секунди по-късно реферът Геро Писков подмина нарисуван жълт картон на Петков, който влезе с бутоните в крака на "червен" състезател.

В 17-ата минута Шейтанов улови удар от дистанция на Гайегос. Десет минути по-късно Диало направи фрапантен пропуск. Цонев го намери с великолепно центриране, а голмайсторът на "червените" направи по-трудното и не уцели вратата от метър и половина.

В 29-ата минута пък гостите останаха с човек по-малко след втори жълт и респективно червен картон на Юруков. Халфът на врачани настъпи Собреро и остави своите в намален състав. Малко преди това Юуруков отново фаулира Собреро, задържайки го за фланелката, но треньорът на Ботев не се усети да извърши бърза негова смяна и в крайна сметка се стигна до изгонването му.

Много активният Боби Цонев бе в основата и на следващото положение за ЦСКА 1948 в 32-рата минута. Халфът центрира отляво, Франко отправи опасен удар с глава, а Орлинов реагира добре и изби.

Четири минути след това Собреро центрира много опасно успоредно на голлинията, но нито един негов съотборник не засече подаването.

Малко преди края на първата част Гайегос направи отличен пробив отдясно и намери с подаване Боянов, но защитникът не уцели топката от два-три метра пред вратата на "червените".

Последното положение за първото полувреме бе пред вратата на гостите. В даденото от рефера двеминутно продължение на Франко засече с пета опит за удар на Менян, но не улучи целта с атрактивното си изпълнение.

Втората част започна с удар на Кребс в аут. В 54-ата минута появилият се на почивката Давид Ака се освободи майсторски от противников защитник и шутира в лявата греда.

Малко по-късно, в 63-ата минута, Гривич върна с глава към Франко, който стреля от упор, но Орлинов отрази. Стражът на гостите направи същото и след опасен изстрел с глава на Ака в 66-ата минута.

Натискът на домакините бе материализиран в 70-ата минута. Илиев отклони с глава центриране от корнер към задната греда, където Диало вкара от метър с коляно.

ЦСКА 1948 - БОТЕВ (ВРАЦА) 1:0

1:0 Мамаду Диало 70

ЦСКА 1948: 13. Шейтанов, 96. Гривич, 6. Пархоменко, 21. Двали, 22. Гашевич, 23. Кребс, 8. Манян, 20. Собреро, 10. Б. Цонев, 77. Франко, 93. Диало

БОТЕВ (ВРАЦА): 94. Орлинов, 6. Оуру, 12. Юруков, 17. Гайегос, 21. Р. Цонев, 24. Смоленски, 36. Стоев, 44. Горанов, 55. Йовичич, 79. Петков, 88. Боянов


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гагней

    4 0 Отговор
    Съдиите трябва да понасят след мача отговорности,тоест бой

    17:56 10.04.2026

  • 5 Чики-Рики

    1 0 Отговор
    В такива мачове с 10 души е трудно! Видя се и снощи,а даже и на Барса- Атлетико, преди няколко дни!Но съдиите си знаят работата, особено в България и то накрая на редовния сезон!

    18:39 10.04.2026

