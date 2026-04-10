Септември Сф с обрат в 94-ата минута срещу Славия, легенда наказа "белите"

Септември София постигна обрат с 2:1 срещу Славия в мач от 29-ия кръг на efbet Лига, игран на стадион "Александър Шаламанов". Дейвид Малембана откри резултата в 24-ата минута, а в 30-ата Бертран Фурие изравни. Галин Иванов направи пълен обрат. Легендата на "белите" се разписа с шут в 94-ата минута.

Непосредствено преди двубоя Иван Минчев получи плакет по случай мач №200 с "белия" екип. Пресаташето на клуба Борислав Константинов пък също бе удостоен с признание за навършените преди няколко дни 80 години.

Гостите можеха да открият резултата още в 18-ата секунда след удари на Галин Иванов. Бившият футболист на "белите" шутира, а Нтумба отрази. Последва добавка на ветерана, но стражът на домакините пак спаси.

Славия погледна по-смело към противниковата врата в 24-ата минута. Стефанов стреля от дистанция, а Кръстев изби в корнер. Последва центриране към задната греда, където Марин върна за Малембана и централният защитник откри резултата чрез мощен удар с глава.

Септември отговори бързо на предизвикателството. В 30-ата минута Фурие се извиси над всички след центриране от корнер и прониза съперниковата врата с глава.

След почивката двата отбора сведоха до минимум опасностите пред двете врати. Все пак в 69-ата минута Стоянович пробва да изненада Нтумба с шут от 25, но изпрати топката много над вратата.

В 79-ата минута Септември си извоюва добра възможност да осъществи пълен обрат. "Бялата" отбрана не се справи по най-успешния начин с центриране от корнер и изчисти в краката на непокрития Хамдиджи. Футболистът на гостите отправи удар от 15-16 метра, а Нтумба изби.

Славия отговори с изстрел на Минчев от близо 30 метра, а Кръстев се презастрахова и изби.

СЛАВИЯ - СЕПТЕМВРИ 1:2

1:0 Дейвид Малембана 24

1:1 Бертран Фурие 30

1:2 Галин Иванов 94

СЛАВИЯ: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 15. Дейвид Малембана, 24. Лазар Марин, 11. Мохамед Досо, 73. Иван Минчев, 13. Илиян Стефанов, 9. Роберто Райчев, 77. Емил Стоев, 10. Янис Гермуш

СЕПТЕМВРИ: 12. Николай Кръстев, 3. Себастиян Гардниер, 30. Матео Стаматов, 18. Айуб Абу, 33. Галин Иванов, 25. Валон Хамдиджи, 19. Доминик Ивкич, 4. Мартин Христов, 13. Кубрат Йонашчъ, 10. Стефан Стоянович, 9. Бертранд Фурие

