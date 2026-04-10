Новини
Спорт »
Световен футбол »
Сензацията на сезона в Байерн Мюнхен със сериозна контузия

10 Април, 2026 19:59 791 1

  • байерн мюнхен-
  • ленарт карл-
  • футбол-
  • контузия

Ленарт Карл е скъсал мускул в задната част на дясното бедро

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сензацията в тима на Байерн Мюнхен този сезон – Ленарт Карл, ще отсъства от игра известно време поради контузия на бедрения мускул, съобщиха от германския клуб.

„Ленарт Карл е скъсал мускул в задната част на дясното бедро. Диагнозата е потвърдена от медицинското звено на Байерн. Това означава, че 18-годишният атакуващ полузащитник ще отсъства от игра в обозримо бъдеще“, гласи информацията от мюнхенския гранд.

18-годишният футболист се радва на голям възход в развитието и е сериозен претендент за място в състава на Германия за Световното първенство през лятото. Карл отбеляза 5 гола и добави 4 асистенции в срещите от Бундеслигата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Ега ти бедъра!🤣

    22:28 10.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове