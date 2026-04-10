Сензацията на сезона в Байерн Мюнхен със сериозна контузия

Сензацията в тима на Байерн Мюнхен този сезон – Ленарт Карл, ще отсъства от игра известно време поради контузия на бедрения мускул, съобщиха от германския клуб.

„Ленарт Карл е скъсал мускул в задната част на дясното бедро. Диагнозата е потвърдена от медицинското звено на Байерн. Това означава, че 18-годишният атакуващ полузащитник ще отсъства от игра в обозримо бъдеще“, гласи информацията от мюнхенския гранд.

18-годишният футболист се радва на голям възход в развитието и е сериозен претендент за място в състава на Германия за Световното първенство през лятото. Карл отбеляза 5 гола и добави 4 асистенции в срещите от Бундеслигата.