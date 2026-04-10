Галин Иванов: Съдбата си знае работата

10 Април, 2026 22:01 766 6

Славия е най-великият отбор в България

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Септември надви Славия с 2:1 в двубой от 29-ия кръг на efbet Лига. Бившият играч на „белите“ Галин Иванов донесе успеха на гостите след гол в добавеното време и бе избран за Играч на мача.

"Стана хубав мач и двата отбора се опитаха да играят футбол. Съдбата си знае работата и спечелихме заслужено трите точки. Не ми е приятно, че вкарвам на Славия, но съдбата си знае работата. Аз съм много вярващ човек и Господ си знае работата, и ме възнагради. Това са много важни три точки", заяви той.

"Направихме лоша подготовка и постепенно навлизаме в ритъм. Надяваме се да спечелим точки в края на сезона. Вярвам, че можем да се спасим, иначе нямаше да съм тук. Благодаря на феновете, те знаят какво значи Славия за мен, пожелавам много победи на отбора и дано да вървят напред, защото Славия е най-великият отбор в България", добави Галин Иванов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Поздравления за Гальо!

    Напълно прав е Галин Иванов.Нечестивецът мутра го изгони отСлавия.

    22:38 10.04.2026

  • 2 10.04.1913

    Трябва да си напълно нечестен и пропаднал, за да продадеш мач в деня на основаването на клуба.

    22:40 10.04.2026

  • 3 Господин

    Един морален човек такова нещо никога не би направил. Да изтъргува мач на собствения си отбор в датата на образуването му. ИМА ГОСПОД!

    22:43 10.04.2026

  • 4 бял

    Свиненци е престъпник.Той пропърди един от най-заслужилите футболисти на Славия. Славистите мразят Дебелия, обичат Галин Иванов, те са на страната на футболиста. Правото и моралът са на негова страна!

    Коментиран от #6

    22:49 10.04.2026

  • 5 Бойлер

    Ква съдба, бе лешпер. Чисто тото а ла бат Венци.

    23:07 10.04.2026

  • 6 Сериозно?!

    До коментар #4 от "бял":

    Славия и морал в едно изречение...

    23:08 10.04.2026

