Галин Иванов: Съдбата си знае работата

Септември надви Славия с 2:1 в двубой от 29-ия кръг на efbet Лига. Бившият играч на „белите“ Галин Иванов донесе успеха на гостите след гол в добавеното време и бе избран за Играч на мача.
"Стана хубав мач и двата отбора се опитаха да играят футбол. Съдбата си знае работата и спечелихме заслужено трите точки. Не ми е приятно, че вкарвам на Славия, но съдбата си знае работата. Аз съм много вярващ човек и Господ си знае работата, и ме възнагради. Това са много важни три точки", заяви той.
"Направихме лоша подготовка и постепенно навлизаме в ритъм. Надяваме се да спечелим точки в края на сезона. Вярвам, че можем да се спасим, иначе нямаше да съм тук. Благодаря на феновете, те знаят какво значи Славия за мен, пожелавам много победи на отбора и дано да вървят напред, защото Славия е най-великият отбор в България", добави Галин Иванов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поздравления за Гальо!
22:38 10.04.2026
2 10.04.1913
22:40 10.04.2026
3 Господин
22:43 10.04.2026
4 бял
Коментиран от #6
22:49 10.04.2026
5 Бойлер
23:07 10.04.2026
6 Сериозно?!
До коментар #4 от "бял":Славия и морал в едно изречение...
23:08 10.04.2026