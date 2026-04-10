Галин Иванов: Съдбата си знае работата

Септември надви Славия с 2:1 в двубой от 29-ия кръг на efbet Лига. Бившият играч на „белите“ Галин Иванов донесе успеха на гостите след гол в добавеното време и бе избран за Играч на мача.

"Стана хубав мач и двата отбора се опитаха да играят футбол. Съдбата си знае работата и спечелихме заслужено трите точки. Не ми е приятно, че вкарвам на Славия, но съдбата си знае работата. Аз съм много вярващ човек и Господ си знае работата, и ме възнагради. Това са много важни три точки", заяви той.

"Направихме лоша подготовка и постепенно навлизаме в ритъм. Надяваме се да спечелим точки в края на сезона. Вярвам, че можем да се спасим, иначе нямаше да съм тук. Благодаря на феновете, те знаят какво значи Славия за мен, пожелавам много победи на отбора и дано да вървят напред, защото Славия е най-великият отбор в България", добави Галин Иванов.