Цветомир Найденов поиска изваждане на Георги Кабаков завинаги и подкара рефера на Левски - Арда

Цветомир Найденов поиска изваждане на Георги Кабаков завинаги и подкара рефера на Левски - Арда

10 Април, 2026 19:00 497 4

Важните отсъждания на Нотариуса през последните 10 години са само СЛУГИНАЖ!

Цветомир Найденов поиска изваждане на Георги Кабаков завинаги и подкара рефера на Левски - Арда - 1
Снимка:
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Финансовият покровител на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов поиска изваждане на съдията Георги Кабаков завинаги. Бизнесменът коментира във "Фейсбук" апела на президента на БФС Георги Иванов към СК на централата относно пловдивския рефер: "Не до края на сезона, а завинаги! Важните отсъждания на Нотариуса през последните 10 години са само СЛУГИНАЖ! На този, на онзи, на третия. П. С. Нали му спряха нарядите за асистенцията с две ръце, поседя няколко кръга без наряди, върнаха го… и той призна един гол с ръка нередовен и се изтропа качествено в Стара Загора… какво повече трябва да стори Нотариуса, че да си отиде завинаги?!".

След това Найденов направи нова публикация, този път насочена към главния съдия Радослав Гидженов, който вчера изгони Лъчезар Котев от Арда срещу Левски на "Герена". След като реферът Геро Писков показа червен картон Илия Юруков от Ботев (Враца) срещу ЦСКА 1948, силният човек при "червените" от Бистрица написа: "Гиджен, това е втори жълт, а не като твоите щуротии".


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хазарт любими

    2 0 Отговор
    Хазартът служи за пране на пари и корупция, и купуване на гласове. ВИНАГИ Е БИЛО ТАКА! ТОТОто в България? 28 август 2023 г. министърът на спорта Димитър Илиев Тарлеков начело. Правителството на Николай Денков (кабинет „Денков–Габриел“) Министърът на спорта по това време е Димитър Илиев, излъчен от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Това е редовното правителство, което управлява от юни 2023 г. Март месец миналата година, когато вече Продължаваме Промяната нямаха власт, Пеевски публично поиска смяната на ръководството при предишния голям скандал с играта „5 от 35“, когато се падна числото 41, което не би трябвало да съществува в този формат. Тогава е назначен досегашният шеф на тотото. Който сега е сменен от министър на спорта Димитър Илиев - същият който е назначил Тарелков - който е сменен от Пеевски. ................ 20, 25, 27, 29, 30, 46 числата - Тираж 24 - 29.03.2026: 1, 15, 25, 26, 33 .... 8, 11, 22, 23, 33 ... Колко процента от тегленията имат последователни числата, сега и за преди тотото да премине в ръцете на майката на Пеевски. 1980та да се провери. Сигурно е удобно така да се изплащат подкупите, и купените гласове, и пране на пари. Компютърът дава коя комбинация от числа не е пусната, и се изготвя такъв фиш. Топките които трябва да се паднат могат да преминат през дупката, другите не - с по-голям диаметър са. Съмнявате ли се дали търкащите се лотарии не служат за подкупи и за купуване на гласове, и пране на пари.

    19:12 10.04.2026

  • 2 да им парите

    0 0 Отговор
    коментари без да споменавам отборите
    първа случка следкато любимия отбор ще ше да бие и противниковия отбор си беше платил доста добре. изгониха нападателите с червени картони. после след заветния мач любия отбор падна заради помалко играчи. изгониха треньора противниковия екип.????
    след като гледах гледах един добър мач в който един си беше платил толкова много неговия отбор да бие с 3 гола
    а този отбор всеедно хванат от гората и няма гоол. те играчите отбора който трябваше да падне почнаха да си вкарват автоголове явно е било доста мъка за двата отбора. Та Цеци ти не си тежек случай радвайсе да не ти падне тези вариянти отбор от гората или любим отбор изгонен половината от съдите с червени картони.

    19:14 10.04.2026

  • 3 Перник

    1 0 Отговор
    Този по-мяр кога ще го подкарат НАП ,икономическа ,ДАНС и т.н.

    19:15 10.04.2026

  • 4 Чики-Рики

    0 0 Отговор
    За съжаление този местен,, феодал,, пак се изказа напълно неподготвен!И неговата,,цифра,, би корав отбор, който остана с 10 души! Цеката да запази,,радиомълчание,, щото скоро ще падне на ,, пангара,,! Такива,, офшорки,, като него, могат да виреят само в страни от третия свят, каквото сигурно е и България!

    19:29 10.04.2026

