Цветомир Найденов поиска изваждане на Георги Кабаков завинаги и подкара рефера на Левски - Арда

Финансовият покровител на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов поиска изваждане на съдията Георги Кабаков завинаги. Бизнесменът коментира във "Фейсбук" апела на президента на БФС Георги Иванов към СК на централата относно пловдивския рефер: "Не до края на сезона, а завинаги! Важните отсъждания на Нотариуса през последните 10 години са само СЛУГИНАЖ! На този, на онзи, на третия. П. С. Нали му спряха нарядите за асистенцията с две ръце, поседя няколко кръга без наряди, върнаха го… и той призна един гол с ръка нередовен и се изтропа качествено в Стара Загора… какво повече трябва да стори Нотариуса, че да си отиде завинаги?!".

След това Найденов направи нова публикация, този път насочена към главния съдия Радослав Гидженов, който вчера изгони Лъчезар Котев от Арда срещу Левски на "Герена". След като реферът Геро Писков показа червен картон Илия Юруков от Ботев (Враца) срещу ЦСКА 1948, силният човек при "червените" от Бистрица написа: "Гиджен, това е втори жълт, а не като твоите щуротии".