Цветомир Найденов поиска изваждане на Георги Кабаков завинаги и подкара рефера на Левски - Арда

Финансовият покровител на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов поиска изваждане на съдията Георги Кабаков завинаги. Бизнесменът коментира във "Фейсбук" апела на президента на БФС Георги Иванов към СК на централата относно пловдивския рефер: "Не до края на сезона, а завинаги! Важните отсъждания на Нотариуса през последните 10 години са само СЛУГИНАЖ! На този, на онзи, на третия. П. С. Нали му спряха нарядите за асистенцията с две ръце, поседя няколко кръга без наряди, върнаха го… и той призна един гол с ръка нередовен и се изтропа качествено в Стара Загора… какво повече трябва да стори Нотариуса, че да си отиде завинаги?!".
След това Найденов направи нова публикация, този път насочена към главния съдия Радослав Гидженов, който вчера изгони Лъчезар Котев от Арда срещу Левски на "Герена". След като реферът Геро Писков показа червен картон Илия Юруков от Ботев (Враца) срещу ЦСКА 1948, силният човек при "червените" от Бистрица написа: "Гиджен, това е втори жълт, а не като твоите щуротии".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
първа случка следкато любимия отбор ще ше да бие и противниковия отбор си беше платил доста добре. изгониха нападателите с червени картони. после след заветния мач любия отбор падна заради помалко играчи. изгониха треньора противниковия екип.????
след като гледах гледах един добър мач в който един си беше платил толкова много неговия отбор да бие с 3 гола
а този отбор всеедно хванат от гората и няма гоол. те играчите отбора който трябваше да падне почнаха да си вкарват автоголове явно е било доста мъка за двата отбора. Та Цеци ти не си тежек случай радвайсе да не ти падне тези вариянти отбор от гората или любим отбор изгонен половината от съдите с червени картони.
