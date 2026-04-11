Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в събота (11 април)

Спортът по ТВ в събота (11 април)

11 Април, 2026 07:31 622 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в събота (11 април) - 1
Ивайло Борисов

07.00 Суперкарс, второ състезание в Таупо МАХ Спорт 1

12.00 Рали, Световен шампионат, Хърватия МАХ Спорт 2

12.00 Модерен петобой, Световна купа БНТ 3

14.00 Нюрнберг – Динамо Диема спорт

14.00 Херта – Кайзерслаутерн Диема спорт 3

14.30 Арсенал – Борнемут Диема спорт 2

14.30 Норич – Ипсуич Нова спорт

14.30 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1

15.00 Реал Сосиедад – Алавес МАХ Спорт 4

16.00 Каляри – Кремонезе МАХ Спорт 3

16.00 Рали, Световен шампионат, Хърватия МАХ Спорт 2

16.00 Колоездене: Обиколка на Баския, шести етап, мъже Евроспорт 1

16.30 Лайпциг – Борусия (М) Нова спорт

16.30 Борусия (Д) – Байер Диема спорт 3

17.00 Бърнли – Брайтън Диема спорт

17.00 Брентфорд – Евертън Диема спорт 2

17.15 Елче – Валенсия МАХ Спорт 4

19.00 Милан – Удинезе МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Верона – Лубе МАХ Спорт 1

19.00 Голф, Ю Ес Мастърс Нова спорт

19.00 Ливърпул – Фулъм Диема спорт 2

19.30 Барселона – Еспаньол МАХ Спорт 4

19.30 Санкт Паули – Байерн Диема спорт 3

19.45 Спарта – ПСВ Айндховен Ринг

21.00 Ал Ахдуд – Ал Насър МАХ Спорт 2

21.00 Баскетбол, Тенерифе – Жирона Диема спорт

21.30 Дармщад – Хановер Диема спорт 3

21.30 Кейдж Уориърс, галавечер от Рим МАХ Спорт 1

21.45 Аталанта – Ювентус МАХ Спорт 3

22.00 Севиля – Атлетико МАХ Спорт 4

22.00 Хераклес – Аякс Ринг

22.05 Рен – Анже Диема спорт 2

04.00 UFC, Прохазка срещу Улберг МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове