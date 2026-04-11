Спортът по ТВ в събота (11 април)

07.00 Суперкарс, второ състезание в Таупо МАХ Спорт 1
12.00 Рали, Световен шампионат, Хърватия МАХ Спорт 2
12.00 Модерен петобой, Световна купа БНТ 3
14.00 Нюрнберг – Динамо Диема спорт
14.00 Херта – Кайзерслаутерн Диема спорт 3
14.30 Арсенал – Борнемут Диема спорт 2
14.30 Норич – Ипсуич Нова спорт
14.30 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1
15.00 Реал Сосиедад – Алавес МАХ Спорт 4
16.00 Каляри – Кремонезе МАХ Спорт 3
16.00 Рали, Световен шампионат, Хърватия МАХ Спорт 2
16.00 Колоездене: Обиколка на Баския, шести етап, мъже Евроспорт 1
16.30 Лайпциг – Борусия (М) Нова спорт
16.30 Борусия (Д) – Байер Диема спорт 3
17.00 Бърнли – Брайтън Диема спорт
17.00 Брентфорд – Евертън Диема спорт 2
17.15 Елче – Валенсия МАХ Спорт 4
19.00 Милан – Удинезе МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Верона – Лубе МАХ Спорт 1
19.00 Голф, Ю Ес Мастърс Нова спорт
19.00 Ливърпул – Фулъм Диема спорт 2
19.30 Барселона – Еспаньол МАХ Спорт 4
19.30 Санкт Паули – Байерн Диема спорт 3
19.45 Спарта – ПСВ Айндховен Ринг
21.00 Ал Ахдуд – Ал Насър МАХ Спорт 2
21.00 Баскетбол, Тенерифе – Жирона Диема спорт
21.30 Дармщад – Хановер Диема спорт 3
21.30 Кейдж Уориърс, галавечер от Рим МАХ Спорт 1
21.45 Аталанта – Ювентус МАХ Спорт 3
22.00 Севиля – Атлетико МАХ Спорт 4
22.00 Хераклес – Аякс Ринг
22.05 Рен – Анже Диема спорт 2
04.00 UFC, Прохазка срещу Улберг МАХ Спорт 2
