Реал Мадрид с нова грешна стъпка - титлата в Ла Лига вече изглежда мираж

Реал Мадрид направи нова грешна стъпка и завърши 1:1 с Жирона в мач от 31-вия специален ретро кръг на Ла Лига. Федерико Валверде се разписа за "лос бланкос" в 51-вата минута, но единадесет минути по-късно Тома Льомар изравни с красиво попадение.

Наставникът на "кралете" Алваро Арбелоа направи доста ротации в състава си с мисъл за реванша в Шампионската лига срещу Байерн (Мюнхен), но това не се оказа особено удачен ход. Реал направи сносно първо полувреме, макар и да не се разписа, като втората част бе доста по-слаба за тима. Отборът така и не успя да реагира адекватно след получения изравнителен гол и логично бе изпратен с освирвания от "Бернабеу". Трябва да се отбележи също, че домакините имаха сериозни претенции за дузпа в края на мача за нарушение срещу Килиан Мбапе, но като цяло резултатът не е несправедлив.

Така Реал Мадрид в момента изостава на 6 точки от лидера Барселона, но при победа на "блаугранас" утре в градското дерби с Еспаньол, разликата ще се увеличи на цели 9 пункта при седем оставащи кръга. Неприятната серия за "лос бланкос" без победа пък вече се равнява на три поредни срещи във всички турнири. Жирона пък продължи с добрата си форма и заема спокойно място в средата на таблицата. Иначе през този уикенд в испанския футбол екипите, топката, графиките на телевизионното предаване и облеклото на съдиите са в специален ретро стил - с намигване към близкото минало.

Срещата започна с ранен натиск на Реал Мадрид, като домакините изпълниха няколко корнер, но от тях не застрашиха особено вратата на Пауло Гасанига. В 11-ата минута Килиан Мбапе стреля с диагонален удар от малкото наказателно поле, но Алекс Морено успя да избие от голлинията. Няколко минути по-късно дойде и първият шанс за гостите, когато Азедин Унахи стреля опасно, но Андрий Лунин се намеси добре и спаси. В 22-рата минута пък Браим Диас центрира добре и Джуд Белингам засече, но ударът му мина с малко встрани.

Пет минути по-късно и Феде Валверде пробва късмета си с шут от наказателното поле, но Гасанига бе на висота и изби в корнер. В 40-ата минута пък домакините имаха сериозни претенции за червен картон на Арнау Мартинес, който удари с лакът Фран Гарсия, но главният съдия прецени, че не е нужно наказание за защитника на Жирона. Две минути по-късно Мбапе свали с глава топката към Винисиус, но бразилецът отблизо не успя да прати топката в мрежата.

В началото на втората част Реал успя да поведе. Федерико Валверде стреля от дистанция, а Гасанига не успя да реагира по най-добрия начин и топката влетя в мрежата на гостите - 1:0. Малко след това Винисиус можеше да удвои, но стражът на гостите спаси удара му от наказателното поле. В 62-рата минута обаче Жирона нанесе своя удар. Тома Льомар получи топката около дъгата и със страхотен далечен изстрел направи напълно безпомощен Лунин - 1:1.

След попадението Алваро Арбелоа реагира и пусна последователно в игра Арда Гюлер, Орелиан Чуамени и Гонсало Гарсия. Това обаче не помогна особено за голямо подобрение в играта на Реал Мадрид, а чистите положения пред Гасанига липсваха. В 88-ата минута домакините имаха сериозни претенции към главния съдия за нарушение срещу Мбапе в наказателното поле на гостите, но реферът Хавиер Алберола и ВАР не видяха нищо нередно.