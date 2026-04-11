Рома засили Пиза към Серия Б след класически успех

Рома победи Пиза с 3:0 като домакин в мач от 32-ия кръг на италианската Серия А. Двубоят се игра на стадион „Олимпико“ в Рим.

Българският национал Росен Божинов остана неизползвана резерва за гостите в шести пореден мач.

Големият герой за „вълците“ бе Дониел Мален, който реализира хеттрик. Нидерландецът откри резултата още в 3-ата минута, в 43-ата удвои, а в 52-ата оформи крайното 3:0.

С попаденията си Мален вече има 10 гола в Серия А и се изкачи до третото място в голмайсторската листа, въпреки че се присъедини към Рома едва през януари.

След успеха Рома заема шестото място с 57 точки, докато Пиза е на последната 20-а позиция с 18 пункта.