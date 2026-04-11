Голяма битка с много искри обещава дербито между Барселона и Еспаньол

Барселона и Еспаньол ще се изправят един срещу друг в поредното каталунско дерби от испанската Ла Лига. Двубоят е насрочен за 11 април 2026 г. от 19:30 часа на стадион "Спотифай Камп Ноу" и е от 31-вия кръг. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Алехандро Ернандес, който ще има отговорната задача да следи за спазването на правилата в този традиционно напрегнат сблъсък между градските съперници.

Барселона доминира в класирането на Ла Лига, заемайки първото място със 76 точки след изиграни 30 мача. Каталунците демонстрират впечатляваща офанзивна мощ с 80 отбелязани гола, докато защитата им е допуснала 29. Възпитаниците на Ханзи Флик излизат за задължителна победа, с която хем да накажат градския си съперник, хем да се откъснат още от преследвача си Реал Мадрид.

От друга страна, Еспаньол се намира в средата на таблицата на 10-та позиция с 38 точки от същия брой изиграни срещи. "Папагалите" имат значително по-скромен голов актив – 36 отбелязани и 44 допуснати гола. Отборът реално няма някакви амбиции до края на сезона, но пък да спечели градското дерби със сигурност би било наистина сладко, както за футболистите, така и за феновете.

Барселона демонстрира отлична форма в последните си пет мача с четири победи и само една загуба. Каталунците надделяха над Атлетико Мадрид с 2:1 (на 04.04.2026) в Ла Лига, победиха Райо Валекано с минималното 1:0 (на 22.03.2026) и разгромиха Севиля с 5:2 (на 15.03.2026). В Шампионската лига "блауграна" впечатлиха с категоричен успех срещу Нюкасъл със 7:2 (на 18.03.2026), но претърпяха поражение от Атлетико Мадрид с 0:2 (на 08.04.2026).

Еспаньол, от своя страна, не познава вкуса на победата в последните си пет мача, записвайки три равенства и две загуби. "Папагалите" завършиха наравно с Бетис 0:0 (на 04.04.2026), с Овиедо 1:1 (на 09.03.2026) и с Елче 2:2 (на 01.03.2026), но отстъпиха пред Хетафе с 1:2 (на 21.03.2026) и Майорка с 1:2 (на 15.03.2026).

В последните пет срещи между двата отбора Барселона има категорично предимство с четири победи и едно равенство. В най-скорошния им двубой от 3 януари 2026 г. "блауграна" се наложи като гост с 2:0. Същият резултат беше постигнат и в предишната им среща на 15 май 2025 г., отново на терена на Еспаньол. На 3 ноември 2024 г. Барселона триумфира на собствен терен с 3:1, а на 14 май 2023 г. постигна убедителна победа като гост с 4:2. Единственото равенство между двата тима в последните им пет сблъсъка дойде на 31 декември 2022 г., когато мачът на "Камп Ноу" завърши 1:1.

За утрешния мач старши треньорът на Барселона Ханзи Флик е изправен пред дилема, тъй като Педри съобщи за дискомфорт в подколянното сухожилие след мача с Атлетико и вероятно ще бъде заменен от Гави, който е гласен за първи старт от месеци. Добрата новина е възможното завръщане в групата на Френки де Йонг, докато Рафиня, Андреас Кристенсен и Марк Бернал остават сигурни отсъстващи поради контузии.

Еспаньол ще бъде без Клеменс Ридел, който е наказан поради натрупани жълти картони, което отваря вратата за Фернандо Калеро в центъра на защитата. Голмайсторът Хави Пуадо остава аут заради контузия в коляното, но Пере Мия се завръща след изтърпяна санкция и ще подсили средната линия. Въпреки кадровите проблеми, „папагалчетата“ ще разчитат на Кейнан Дейвис в атака, надявайки се да прекъснат негативната си серия срещу лидера в класирането.