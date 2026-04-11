Новини
Спорт »
Световен футбол »
Голяма битка с много искри обещава дербито между Барселона и Еспаньол

11 Април, 2026 08:30 690 0

  • браселона-
  • футбол-
  • еспаньол-
  • ла лига

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона и Еспаньол ще се изправят един срещу друг в поредното каталунско дерби от испанската Ла Лига. Двубоят е насрочен за 11 април 2026 г. от 19:30 часа на стадион "Спотифай Камп Ноу" и е от 31-вия кръг. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Алехандро Ернандес, който ще има отговорната задача да следи за спазването на правилата в този традиционно напрегнат сблъсък между градските съперници.

Барселона доминира в класирането на Ла Лига, заемайки първото място със 76 точки след изиграни 30 мача. Каталунците демонстрират впечатляваща офанзивна мощ с 80 отбелязани гола, докато защитата им е допуснала 29. Възпитаниците на Ханзи Флик излизат за задължителна победа, с която хем да накажат градския си съперник, хем да се откъснат още от преследвача си Реал Мадрид.

От друга страна, Еспаньол се намира в средата на таблицата на 10-та позиция с 38 точки от същия брой изиграни срещи. "Папагалите" имат значително по-скромен голов актив – 36 отбелязани и 44 допуснати гола. Отборът реално няма някакви амбиции до края на сезона, но пък да спечели градското дерби със сигурност би било наистина сладко, както за футболистите, така и за феновете.

Барселона демонстрира отлична форма в последните си пет мача с четири победи и само една загуба. Каталунците надделяха над Атлетико Мадрид с 2:1 (на 04.04.2026) в Ла Лига, победиха Райо Валекано с минималното 1:0 (на 22.03.2026) и разгромиха Севиля с 5:2 (на 15.03.2026). В Шампионската лига "блауграна" впечатлиха с категоричен успех срещу Нюкасъл със 7:2 (на 18.03.2026), но претърпяха поражение от Атлетико Мадрид с 0:2 (на 08.04.2026).

Еспаньол, от своя страна, не познава вкуса на победата в последните си пет мача, записвайки три равенства и две загуби. "Папагалите" завършиха наравно с Бетис 0:0 (на 04.04.2026), с Овиедо 1:1 (на 09.03.2026) и с Елче 2:2 (на 01.03.2026), но отстъпиха пред Хетафе с 1:2 (на 21.03.2026) и Майорка с 1:2 (на 15.03.2026).

В последните пет срещи между двата отбора Барселона има категорично предимство с четири победи и едно равенство. В най-скорошния им двубой от 3 януари 2026 г. "блауграна" се наложи като гост с 2:0. Същият резултат беше постигнат и в предишната им среща на 15 май 2025 г., отново на терена на Еспаньол. На 3 ноември 2024 г. Барселона триумфира на собствен терен с 3:1, а на 14 май 2023 г. постигна убедителна победа като гост с 4:2. Единственото равенство между двата тима в последните им пет сблъсъка дойде на 31 декември 2022 г., когато мачът на "Камп Ноу" завърши 1:1.

За утрешния мач старши треньорът на Барселона Ханзи Флик е изправен пред дилема, тъй като Педри съобщи за дискомфорт в подколянното сухожилие след мача с Атлетико и вероятно ще бъде заменен от Гави, който е гласен за първи старт от месеци. Добрата новина е възможното завръщане в групата на Френки де Йонг, докато Рафиня, Андреас Кристенсен и Марк Бернал остават сигурни отсъстващи поради контузии.

Еспаньол ще бъде без Клеменс Ридел, който е наказан поради натрупани жълти картони, което отваря вратата за Фернандо Калеро в центъра на защитата. Голмайсторът Хави Пуадо остава аут заради контузия в коляното, но Пере Мия се завръща след изтърпяна санкция и ще подсили средната линия. Въпреки кадровите проблеми, „папагалчетата“ ще разчитат на Кейнан Дейвис в атака, надявайки се да прекъснат негативната си серия срещу лидера в класирането.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове