Бруно Фернандеш: При Майкъл Карик бележим повече и получаваме по-малко голове

11 Април, 2026 09:00 594 1

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бруно Фернандеш, капитанът на Манчестър Юнайтед, изтъкна положителното влияние на Майкъл Карик, откакто той пое треньорския пост, наследявайки Рубен Аморим. Португалският полузащитник вярва, че новият треньор е научил отбора „да намира начин да печели“.

След пристигането на Майкъл Карик, бивш играч на Манчестър Юнайтед, „червените дяволи“ записаха седем победи в 10 мача, което им позволи да се изкачат до третото място във Висшата лига. Запитан за въведените промени, Бруно Фернандеш обясни, че Карик е дал на отбора способността да реализира възможностите си и да си осигурява резултати. В изявление за Men In Blazers, португалският национал подробно описа промените.

„Очевидно, променихме някои неща. Той смени позициите на някои играчи, опита различни формации. В крайна сметка започнахме да вкарваме голове. Знаехме, че създаваме много положения. Мисля, че по отношение на създаване и голови възможности бяхме сред най-добрите, когато Рубен Аморим беше тук, но не завършвахме атаките“, заяви той, подчертавайки и подобренията в защитата: „Започнахме да бъдем по-компактни в защита. Разбрахме, че има моменти, в които трябва да страдаме, защото не бяхме, да кажем, в отличен момент.“

За Бруно Фернандеш мачовете срещу Манчестър Сити и Арсенал са били решаващи: „Мисля, че мачът с Манчестър Сити беше най-добрият, който изиграхме. Срещу Арсенал не направихме най-добрия мач, но извлякохме максимума от него. Намерихме начин да спечелим мача. Понякога големите клубове трябва да намерят начин да печелят, независимо дали е по блестящ начин или не, трябва да намериш начин да постигнеш резултати.“

31-годишният полузащитник е ключова фигура в това възстановяване, като е допринесъл с три гола и девет асистенции във Висшата лига от пристигането на Карик. С оставаща само още една година от договора си, Бруно Фернандеш показва, че е доволен в Манчестър.

„Чувствам се като у дома си в Манчестър. Децата ми се чувстват като у дома си тук. Чудесно е за мен да съм на място, където децата ми могат да се наслаждават толкова много и да се чувстват толкова у дома си, колкото се чувстват в Манчестър“, призна той, завършвайки с хумористична нотка: „Чувствах се като манкунианец, докато не чух децата си да говорят английски с акцент и тогава разбрах, че не съм толкова, колкото те.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нИграмотен

    1 0 Отговор
    Нидей много зна,ами са стягай,да няма шамари,шта и сиганина

    09:25 11.04.2026

