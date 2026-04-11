Испанската преса заля Мбапе и Винисиус с куп критики

11 Април, 2026 12:58 433 0

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-големият спортен всекидневник в Испания - "Марка", беше изключително критичен към Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор, чието представяне беше далеч под очакванията в петъчния сблъсък с Жирона (1:1).

Реал Мадрид записа само едно равенство в последните си три мача – 1:2 срещу Майорка, 1:2 срещу Байерн и 1:1 срещу Жирона. Кризата, през която преминава отборът, освен грешките в защита, изглежда произтича преди всичко от неефективността на нападателите.

Срещу Жирона, суперзвездите Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор отново разочароваха. Нито един от тях не успя да пробие „ключалката“ на каталунците, като единственият гол дойде от полузащитник (Федерико Валверде).

Запитан дали е притеснен от липсата на ефективност на двамата, треньорът Алваро Арбелоа заяви: „Не, с цифрите, които имат. Какво мога да кажа, те са двама от четиримата или петимата най-добри играчи в света.

Има много неща за подобряване, особено срещу отбори, които се защитават дълбоко, което е по-скоро свързано с колективните усилия, отколкото с индивидуалното представяне.“

Журналистите от „Марка“ обаче не се съгласиха с испанския треньор. В оценката на мача мадридският всекидневник даде ниски оценки на Мбапе и Винисиус.

След това „Марка“ разгледа всеки поотделно. „Мбапе? През първото полувреме – няколко проблясъка. Донякъде непостоянен в изявите си. През второто полувреме – неефективен и ядосан на всички. Водеше финалната атака с няколко пробива, нахлувания и центрирания, но без успех. Рискуваше да бъде изгонен, молейки за дузпа“, така вестникът характеризира френския нападател.

Винисиус? „Много упорит в опитите си да пробие защитната „стена“ на Жирона. Много дрибъли, но малко опасност. Донякъде прибързан в опитите си да дестабилизира защитата. През второто полувреме постепенно изчезна от играта. Много малка заплаха, предвид обичайните му способности“, беше заключението на испанските журналисти.


