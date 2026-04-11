Съдийската комисия коментира червения картон на Левски - Арда (ВИДЕО)

Съдийската комисия към Българския футболен съюз публикува нов видео откъс, в който преглежда част от положенията от изминалия 29-и кръг в efbet Лига, които предизвикаха дискусии.

Коментарът от страна на комисията попада върху три конкретни мача: срещите на Левски с Арда, Спартак Варна с Добруджа и ЦСКА 1948 с Ботев Враца.

Моментът, с който започва видеото, заради големия интерес е свързан с втория жълт картон, и последвалия червен, показан на Лъчезар Котев по време на победата на Левски срещу Арда.

Съдийската комисия уточнява подробностите около решението, като оправда решението на Радослав Гидженов като напълно правилно. Основният мотив за това е: „Атаката срещу противника се случва с интензитет, по безрасъден начин и с посока отзад на тялото на потърпевшия. Ключовият фактор тук е степента на нарушението спрямо противника.“

Съдийската комисия анализира и първото предупреждение, показано на Котев, като защитиха решението на главния съдия Радослав Гидженов.