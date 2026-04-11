Съдийската комисия коментира червения картон на Левски - Арда (ВИДЕО)

11 Април, 2026 13:29 1 027 8

Съдийската комисия анализира и първото предупреждение, показано на Котев, като защитиха решението на главния съдия Радослав Гидженов

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия към Българския футболен съюз публикува нов видео откъс, в който преглежда част от положенията от изминалия 29-и кръг в efbet Лига, които предизвикаха дискусии.

Коментарът от страна на комисията попада върху три конкретни мача: срещите на Левски с Арда, Спартак Варна с Добруджа и ЦСКА 1948 с Ботев Враца.

Моментът, с който започва видеото, заради големия интерес е свързан с втория жълт картон, и последвалия червен, показан на Лъчезар Котев по време на победата на Левски срещу Арда.

Съдийската комисия уточнява подробностите около решението, като оправда решението на Радослав Гидженов като напълно правилно. Основният мотив за това е: „Атаката срещу противника се случва с интензитет, по безрасъден начин и с посока отзад на тялото на потърпевшия. Ключовият фактор тук е степента на нарушението спрямо противника.“

Съдийската комисия анализира и първото предупреждение, показано на Котев, като защитиха решението на главния съдия Радослав Гидженов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фен на Ботев Враца

    12 4 Отговор
    трябва по малките отбори да преминем на режим търсене на отговорност от съдиите след масч,тоест малко бой нема да им навреди,а напротив ще им помогне да свирят нормално,а не само за четворката отгоре

    13:35 11.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Халтура

    5 2 Отговор
    Имаше години, когато мачовете се свириха от чуждестранни съдии. И какво стана. Пак от същото. Културата на българите е обяснението. Никой не може да я промени. Културата е обобщаващото понятие за една нация, народ, етнос, племе, човек.

    13:44 11.04.2026

  • 4 няма спор

    3 3 Отговор
    И да слагате минуси това няма да промени футболните правила ха ха ха

    13:52 11.04.2026

  • 5 ИИИ ВАЖНО Е

    1 6 Отговор
    ДА СНАНЕМ ШАМПИОНЕ. ПАК И ПАК И ПАК. ТОЗИ КОСТА МЕНДИНОВ Е МЕНТА ПРОВОКАТОР И СИИИГААН. СЛЕД КАРТОНА ПОКАЗАН СТАНА КАТО ПЪРЛЕ И БЯГА КЪТ КОН. ПЪРВО ТОПКАТА А ПОСЛЕ КРАКА КОЙТО ОНЯ ЗАБИ В НЕГОВИТЕ КРАКА.

    13:54 11.04.2026

  • 6 Тома

    6 3 Отговор
    Много интересно е че при фала на Котев след като е атакуван опорния крак играча на Левски се хваща от болка за другия крак

    14:19 11.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Цецо

    1 0 Отговор
    Не разбрах за миналия кръг,защо Железов не показа червен картон на Видев който вдигна крак и удари в главата Чунчуков. Какво беше тълкуването на комисията някой може ли да ми каже.

    15:15 11.04.2026

