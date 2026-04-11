Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти заяви, че Неймар може да получи повиквателна за Световното първенство, ако продължи възходящото си представяне и достигне оптимална физическа форма. Опитният специалист подчерта, че звездата на Сантос се движи в правилната посока след възстановяването си от тежката травма и показва положителни сигнали в играта си.

Неймар не беше повикан за контролите на петкратния световен шампион през март срещу Франция и Хърватия, но сега Анчелоти акцентира върху значението на физическата готовност при избора на състав за Мондиала, като даде да се разбере, че формата на играчите ще бъде водещият критерий при селекцията.

🚨 🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Carlo Ancelotti will call up Neymar for the World Cup if he continues like this!



🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Ancelotti: “Neymar is on the right path. He must continue this way and improve his condition.”



“He is capable of returning to 100% fitness. I’ve said… pic.twitter.com/qORxQSZdhr — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 11, 2026

„Неймар е на правилния път. Той трябва да продължи по този начин и да подобри състоянието си“, заяви италианецът, цитиран от L'Équipe.

„Той е способен да се върне във форма на 100%. Казвал съм го няколко пъти и е много ясно - ще повикам играчи, които са физически готови. След контузията на коляното си Неймар се завърна добре и вкарва голове“, добави Анчелоти.

34-годишният Неймар има три гала две асистенции в последните си четири мача за Сантос в бразилското първенство. Преди началото на Мондиала „селесао“ ще изиграе още две контроли срещу Панама и Египет.

Бразилия е в Група „C“ на Световното първенство с отборите на Мароко, Хаити и Шотландия.