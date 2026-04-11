Анчелоти заяви, че Неймар може да получи повиквателна за Световното първенство

11 Април, 2026 21:29 503 0

Неймар е на правилния път

Анчелоти заяви, че Неймар може да получи повиквателна за Световното първенство - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти заяви, че Неймар може да получи повиквателна за Световното първенство, ако продължи възходящото си представяне и достигне оптимална физическа форма. Опитният специалист подчерта, че звездата на Сантос се движи в правилната посока след възстановяването си от тежката травма и показва положителни сигнали в играта си.

Неймар не беше повикан за контролите на петкратния световен шампион през март срещу Франция и Хърватия, но сега Анчелоти акцентира върху значението на физическата готовност при избора на състав за Мондиала, като даде да се разбере, че формата на играчите ще бъде водещият критерий при селекцията.

„Неймар е на правилния път. Той трябва да продължи по този начин и да подобри състоянието си“, заяви италианецът, цитиран от L'Équipe.

„Той е способен да се върне във форма на 100%. Казвал съм го няколко пъти и е много ясно - ще повикам играчи, които са физически готови. След контузията на коляното си Неймар се завърна добре и вкарва голове“, добави Анчелоти.

34-годишният Неймар има три гала две асистенции в последните си четири мача за Сантос в бразилското първенство. Преди началото на Мондиала „селесао“ ще изиграе още две контроли срещу Панама и Египет.

Бразилия е в Група „C“ на Световното първенство с отборите на Мароко, Хаити и Шотландия.


