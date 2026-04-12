Манчестър Сити нанесе тежко поражение на Челси в Лондон за едно полувреме

Манчестър Сити нанесе тежко поражение на Челси като гост в Лондон в мач от 32-ия кръг на Премиър лийг. Този успех на “гражданите” бе и много сериозна заявка в продължаващото бясно преследване с Арсенал за титлата. Тимът на Пеп Гуардиола вече изостава само на шест точки от “артилеристите”, но е с мач по-малко и при предстоящ сблъсък между двата тима следващата неделя на “Етихад”.

За домакините пък това бе трета поредна загуба и пореден удар върху амбициите на “сините” за класиране в зона Шампионска лига. Двата тима изиграха равностойно първо полувреме, когато в сериозни времеви отрязъци възпитаниците на Лиъм Росиниър дори бяха по-добрия тим на терена. След почивката гостите имаха пълно преимущество и нанесоха изключително тежък удар на своя противник само в рамките на четвърт час, когато точни бяха Нико О’Райли (51’), Марк Геи (57’) и Жереми Доку (68’).

Лондончани започнаха много по-активно двубоя и само в рамките на първите няколко минути стигнаха до две добри ситуации. В шестата минута Коул Палмър се възползва от добро разиграване с Жоао Педро и стреля опасно покрай лявата греда на Джанлуиджи Донарума. Именно бразилското острие пък бе изведен три минути след това в пеналта, но стреля покрай десния страничен стълб. Този натиск от страна на домакините бе напът да се окаже фатален и след четвърт час за гостите, когато отново несъществуващата до момента халфова линия на Сити не успя да се справи. Отличен пас от дълбочина намери откъсващия се отляво Марк Кукурея, който пое на скорост и реализира. Страничният рефер веднага вдигна флага си, а повторенията показаха, че испанецът е бил в засада.

Момчетата на Лиъм Росиниър демонстрираха отлична скорост при своето разиграване, преодолявайки без проблеми пресата на “гражданите”, което даде възможност на Педро Нето да се вклини в пеналта, но този път Донарума се намеси отлично, за да спаси изстрелът на португалеца. Едва след средата на полувремето играчите на “гражданите” успяха да изнесат случващото се на терена в малко по-предни позиции. В 34-ата минута Нико О’Райли нахлу отляво и даде много добър успореден нисък пас, Бернардо Силва стреля, но Роберт Санчес спаси.

Играчите на Джосеп Гуардиола показаха най-добрия си футбол в последните минути на първата част, когато успяха да проведат няколко по-дълги разигравания в противниковата половина, а пресата им сработваше по-често. Те успяха да се задържат в полето на Челси, а изстрел на Антоан Семеньо премина покрай лявата греда на Роберт Санчес. Точно преди последния съдийски сигнал пък Андрей Сантос стреля с глава от изгодна позиция, но не уцели вратата.

Футболистите на Манчестър Сити нанесоха своя удар в началото на втората част, когато Райън Шерки демонстрира своята отлична техника на фланга, след което прати високо центриране, а там вклинилият се в малкия пеналт Нико О’Райли с глава реализира за 0:1.

“Гражданите” можеха да удвоят преднината си по-малко от пет минути по-късно, когато дълга топка намери Антоан Семеньо, той се справи с Кукурея и стреля, но топката премина покрай вратата. Този натиск на Сити в началото на втората част даде резултат още в 57-ата минута. Той дойде след късо разиграване от корнер, страхотна техника, демонстрирана от Рахън Шерки, който се справи с поне двама противници, след което с отличен поглед върху играта намери Марк Геи в наказателното поле, а той завърши атаката със страхотен изстрел с десния крак за 0:2. Авторът на първото попадение Нико О’Райли пък бе изваден от игра поради травма точно след гола.

Гостите от Манчестър шокираха тотално своя противник в 68-ата минута, когато при опит за изнасяне на топката, Мойсес Кайседо сгреши, давайки възможност на Райън Шерки да го затвори, Жереми Доку му отне и напредна на скорост, след което без да се замисли реализира за 0:3.

Четвърт час преди края на редовното време Абдукодир Хусанов отправи много опасен изстрел. Веднага след това Гуардиола реши да даде почивка на някои от важните си футболисти и замени Жереми Доку и Райън Шерки, пускайки в игра Фил Фоудън и Савиньо. В 82-ата минута Марк Кукурея бе изведен отлично зад гърба на отбраната на гостите, но Донарума отново се намеси отлично. Две минути по-късно Коул Палмър получи възможност да изпълни пряк свободен удар от много добра позиция, но отново Донарума се намеси великолепно. В последните минути на мача и добавеното време футболистите на Манчестър Сити разиграваха доста спокойно топката и дори пропуснаха още две не лоши положения, при които можеха да покачат още преднината си.

По този начин възпитаниците на Джосеп Гуардиола постигнах така важния успех, който ги доближи на шест точки от Арсенал седмица преди очаквания сблъсък между двата отбора през следващата седмица. Челси пък остава на шестата позиция с 48 точки, на четири от петия Ливърпул.