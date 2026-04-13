Диего Симеоне преди реванша с Барселона: Всичко, което си представяме, може да е просто въображение

13 Април, 2026 20:59 309 0

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне даде пресконференция преди реванша с Барселона от 1/4-финалите на Шампионската лига. "Дюшекчиите" спечелиха първата среща с 2:0 като гости и направиха огромна крачка за продължаване напред.

“Убедени сме в това, от което се нуждаем и какво ще търсим на терена. Нашата цел е да продължим напред и ще играем така, че това да се случи”, започна Чоло.

„Ще подходим така, както винаги сме се играли срещу Барса. Знаем, че са много добър съперник, но също така сме наясно с нашата цел, а тя е да се класираме", добави той.

„Всичко, което си представяме предварително, може да се окаже просто въображение. Когато мачът започне, всичко, което сме мислили, може да остане на заден план. В последния двубой те излязоха с по-изнесена напред линия. Така че ни трябват вяра и сигурност в това, което искаме, а то е да продължим“, каза още специалистът.

Симеоне отказа да коментира съдийството. „Мисля за отбора, не мисля за реферите. Те вече са подложени на изключително напрежение, не мисля за тях.“

Симеоне отказа да разкрие дали Ян Облак ще се завърне на вратата. Трябва да отбележим, че неговият заместник Хуан Мусо за момента се справя доста добре.


