Унион Берлин осъди сексистките коментари към новия си треньор

13 Април, 2026 21:59 693 9

Ета е дългогодишен член на треньорския щаб на клуба, която е била асистент на мъжкия отбор и старши треньор на отбора до 19 години

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След като обяви Мари-Луис Ета за първата жена старши треньор в най-големите пет футболни лиги на Европа, Унион Берлин заяви, че клубът я подкрепя, осъждайки сексистките коментари в социалните мрежи, предава АП.

Първият мач на Ета в Бундеслигата е в събота срещу Волфсбург. Вече имаше критични коментари в социалните мрежи, предполагащи, че тя не е подходяща за работата, защото е жена.

„С цялото ми уважение, това е сексизъм“, отговори акаунтът на Унион в X на публикация, в която се твърди, че играчите не биха приели сериозно инструкциите на жена относно тактиката.

Ета е дългогодишен член на треньорския щаб на клуба, която е била асистент на мъжкия отбор и старши треньор на отбора до 19 години.

Клубът нарече друг коментар „сексистки“, твърдейки, че мъж треньор, който загуби от нея, ще загуби престиж.

В отговор на коментар, изразяващ загриженост относно отношението към Ета и потенциална сексистка реакция, ако тя загуби мач, клубът публикува: „Семейството на Унион Берлин я пази“.

Ета е назначена за временен треньор за последните пет мача от сезона, тъй като Унион се стреми да запази мястото си в Бундеслигата за следващия сезон. Преди това от клуба обявиха, че тя ще поеме поста старши треньор на женския отбор за следващия сезон.

Решението за назначаване на Ета получи похвала от кмета на Берлин Кай Вегнер, който го нарече „силен сигнал за професионалния футбол и за жените в спорта на елитно ниво“, но в процеса на изписване името ѝ беше сгрешено. Клубът го поправи незабавно.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 скоро

    и МОК каза за нещата от природата.

    22:03 13.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лигльо

    И аз точа футболни лиги

    22:06 13.04.2026

  • 4 Хаха

    Тая по принцип не мяза много на жена, тъй че каквото и да и кажат няма да е сксизъм

    22:09 13.04.2026

  • 5 Тея са изпаднали вече

    За без пари и прекалено изпадане е добре.

    22:28 13.04.2026

  • 6 Име

    Приятни сънища!

    22:29 13.04.2026

  • 7 Гонзо

    Определено да паднеш от тая си е унижение. Всичко различно от 4+ гола срещу отбора й ще е провал

    22:35 13.04.2026

  • 8 Цецо Майстора

    Залагайте смело срещу Унион. Няма какво да стане

    22:36 13.04.2026

  • 9 Разбирач

    Тия яко се прецакаха. Как щебвлиза тая под душовете с момчетата? Всички в съблекалнята ще са като Здравко Димитров с ръце в шортите

    22:39 13.04.2026

