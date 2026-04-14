Тревожна вест: Селекционерът на националния отбор по минифутбол Николай Михов е хоспитализиран след инсулт

Тревожна вест: Селекционерът на националния отбор по минифутбол Николай Михов е хоспитализиран след инсулт

14 Април, 2026 15:55 755 0

Информацията беше потвърдена официално от Българската асоциация по минифутбол

Тревожна вест: Селекционерът на националния отбор по минифутбол Николай Михов е хоспитализиран след инсулт - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската футболна общност е разтърсена от неприятна новина – наставникът на националния отбор по минифутбол Николай Михов е бил спешно приет в болница след прекаран инсулт. Информацията беше потвърдена официално от Българската асоциация по минифутбол.

Михов, който през последните години изведе българския тим до исторически успехи – включително класиране на четвъртфинал на Световното първенство и спечелване на бронзов медал на Европейското, е уважавана фигура в спортните среди.

Освен ролята си на селекционер, той е и член на Управителния съвет на Футзал клуб „Левски София-Запад“. Богатата му кариера включва още опит като футболист, помощник-треньор и старши треньор на същия клуб.

В момента състоянието на Михов се следи от медицински екип, а колеги, съотборници и фенове изразяват своята подкрепа и пожелания за бързо възстановяване. Българската асоциация по минифутбол призовава всички да се обединят в мислите си за здравето на един от най-отдадените и успешни специалисти в родния минифутбол.


Подобни новини


