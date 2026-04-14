Ботев Враца обърна Локомотив София за две минути

14 Април, 2026 20:03 524 1

Победното попадение падна в добавеното време на двубоя

Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Враца поднесе истинска сензация, обръщайки Локомотив София с 3:2 в последния, 30-и кръг на редовния сезон в Първа лига. Домакините демонстрираха характер и борбен дух, след като изоставаха с два гола, но в крайна сметка триумфираха пред екзалтираната си публика.

Срещата започна вихрено за „железничарите“ от столицата, които още в 13-ата минута поведоха чрез бразилския си нападател Кауе Карузо. Само две минути по-късно Спас Делев, който асистира за първия гол, удвои преднината на гостите, оставяйки врачани в шок.

Въпреки ранния студен душ, момчетата на Ботев не се предадоха. В края на първата част Мартин Смоленски разтресе гредата, а секунди по-късно капитанът Даниел Генов върна надеждите на домакините с попадение за 1:2.

След почивката врачани излязоха преобразени и поеха инициативата. Локомотив се опитваше да задържи крехкия си аванс, но в 89-ата минута Мичи Нтело, с първия си гол за Ботев, изравни резултата и взриви трибуните.

Драмата не спря дотук – в първата минута на добавеното време резервата Йоан Борносузов също се разписа за първи път с екипа на врачани, осигурявайки безценните три точки.

С този успех Ботев Враца записва девета победа през сезона и се изкачва на деветата позиция в класирането. Локомотив София, от своя страна, инкасира 11-о поражение и остава десети. Така и двата тима ще се борят за оцеляване в плейофната фаза на шампионата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    Треньорът на Локомотив,става за Б група или зоните,но не и за Първа лига

    20:51 14.04.2026

