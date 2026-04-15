Новини
Спорт »
Световен футбол »
Атлетико се класира за полуфиналите на Шампионската лига въпреки поражение от Барселона

15 Април, 2026 00:02 705 5

  • реванш-
  • четвъртфиналите -
  • шампионската лига-
  •  атлетико мадрид-
  • барселона -
  • европа

"Дюшекчиите" допуснаха минимална загуба в реванша

Атлетико се класира за полуфиналите на Шампионската лига въпреки поражение от Барселона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

В мач реванш от четвъртфиналите на Шампионската лига, Атлетико (Мадрид) отстъпи с 1:2 пред Барселона, но въпреки това си осигури място сред най-добрите четири отбора на Европа, благодарение на успеха си с 2:0 в първия двубой на "Камп Ноу".

Сблъсъкът започна вихрено, като още в 4-ата минута младата сензация на каталунците Ламин Ямал се възползва от груба грешка в отбраната на домакините и откри резултата. С този гол Ямал не само даде преднина на Барса, но и записа името си в историята като най-младия футболист с 20 резултатни действия в турнира – впечатляващо постижение, с което изпревари дори Килиан Мбапе по голове до 19-годишна възраст.

Каталунците удвоиха аванса си в 24-ата минута чрез Феран Торес, който реализира след прецизно подаване на Дани Олмо.

Малко по-късно Лопес получи неприятен удар в лицето след сблъсък с вратаря Мусо, което наложи намесата на медицинския екип.

"Дюшекчиите" обаче не се предадоха и върнаха интригата в 31-ата минута. Адемола Лукман завърши светкавична контраатака, подпомогнат от Маркос Йоренте, и върна надеждите на мадридчани.

Барселона продължи да атакува и през второто полувреме, като в 55-ата минута Феран Торес прати топката във вратата, но попадението бе отменено поради засада.

В 79-ата минута гостите останаха с човек по-малко, след като Ерик Гарсия получи директен червен картон за грубо нарушение.

До последния съдийски сигнал, нови голове не паднаха.

Така Атлетико, макар и победен на свой терен, се класира за полуфиналите на Шампионската лига благодарение на по-добрия общ резултат.

Любопитен факт е, че това е вторият път този сезон, в който "дюшекчиите" елиминират Барселона от турнир – преди това го сториха и за Купата на Краля.

В следващата фаза Атлетико ще се изправи срещу победителя от двойката Арсенал – Спортинг (Лисабон). Първият мач в португалската столица завърши с минимален успех за "артилеристите" – 1:0, а реваншът в Лондон предстои на 15 април.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    4 7 Отговор
    Дърводелците на Чоло,гнус.🦍🖕🦍

    Коментиран от #3

    00:11 15.04.2026

  • 2 Някой

    2 5 Отговор
    Този мач бе много по-интересен от другият, където ПСЖ бе очевидно много по-добрият отбор, а те си имаха преднина от първият мач. Тук Барса от самото начало натисна, но ключови глупости го решиха, а можеше и да е в тяхна полза. Този мач на 2 футболиста яко им течеше кръв. На Барса 2 мача поред им изгонват играч. На Атлетико глупавото бе че не се възползваха първият мач да бият по-убедително с човек повече много време.

    00:14 15.04.2026

  • 3 Ами

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    То това им беше. Който ги хване след това, ще им спука бузите.
    Те днес голям късмет извадиха.

    00:31 15.04.2026

  • 4 Когато съдията

    1 6 Отговор
    е срещу теб нищо не може да се направи.

    00:32 15.04.2026

  • 5 АТЛЕТИ

    5 1 Отговор
    СКЪСА ШОРТИТЕ НА ТАРАМБУКИТЕ ОТ БАРСА. ТОЧКА.

    00:39 15.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове