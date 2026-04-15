Атлетико се класира за полуфиналите на Шампионската лига въпреки поражение от Барселона

В мач реванш от четвъртфиналите на Шампионската лига, Атлетико (Мадрид) отстъпи с 1:2 пред Барселона, но въпреки това си осигури място сред най-добрите четири отбора на Европа, благодарение на успеха си с 2:0 в първия двубой на "Камп Ноу".

Сблъсъкът започна вихрено, като още в 4-ата минута младата сензация на каталунците Ламин Ямал се възползва от груба грешка в отбраната на домакините и откри резултата. С този гол Ямал не само даде преднина на Барса, но и записа името си в историята като най-младия футболист с 20 резултатни действия в турнира – впечатляващо постижение, с което изпревари дори Килиан Мбапе по голове до 19-годишна възраст.

Каталунците удвоиха аванса си в 24-ата минута чрез Феран Торес, който реализира след прецизно подаване на Дани Олмо.

Малко по-късно Лопес получи неприятен удар в лицето след сблъсък с вратаря Мусо, което наложи намесата на медицинския екип.

"Дюшекчиите" обаче не се предадоха и върнаха интригата в 31-ата минута. Адемола Лукман завърши светкавична контраатака, подпомогнат от Маркос Йоренте, и върна надеждите на мадридчани.

Барселона продължи да атакува и през второто полувреме, като в 55-ата минута Феран Торес прати топката във вратата, но попадението бе отменено поради засада.

В 79-ата минута гостите останаха с човек по-малко, след като Ерик Гарсия получи директен червен картон за грубо нарушение.

До последния съдийски сигнал, нови голове не паднаха.

Така Атлетико, макар и победен на свой терен, се класира за полуфиналите на Шампионската лига благодарение на по-добрия общ резултат.

Любопитен факт е, че това е вторият път този сезон, в който "дюшекчиите" елиминират Барселона от турнир – преди това го сториха и за Купата на Краля.

В следващата фаза Атлетико ще се изправи срещу победителя от двойката Арсенал – Спортинг (Лисабон). Първият мач в португалската столица завърши с минимален успех за "артилеристите" – 1:0, а реваншът в Лондон предстои на 15 април.