Смразяващата контузия, която ужаси цял "Анфийлд" (ВИДЕО)

В 29-а минута на двубоя между Ливърпул и ПСЖ в мач реванш от четвъртфиналната фаза на Шампионската лига нападателят на "червените" Юго Екитике получи ужасяваща контузия. Френският нападател опита да тръгне рязко, но десният му крак се изкриви и голаджията падна на земята.

Впоследствие се видя, че вероятно травмата на Екитике е много сериозна и той бе изнесен на носилка, подкрепен от играчи на двата отбора. Мнозина анализатори след мача твърдят, че той е скъсал ахилесово сухожилие, което може да го извади до 12 месеца извън терените. Почти със сигурност сезона на Екитике приключи, като той ще пропусне и Световното първенство, а е вероятно и повече да не играе през 2026-а година.

Разбира се, феновете на футбола пожелават бързо оздравяване на Екитике, надявайки се да се размине с най-страшното, като все още се очаква официална диагноза, която вероятно ще стане ясна до 48 часа.

Looks bad for Ekitike for Liverpool. Could be Achilles injury that might see him out for the rest of the season. Just been stretchered off 😮‍💨. Just before the World Cup too! #ekitike #liverpool #UCL pic.twitter.com/uc4nHJzlk6 — XRPatiently Waiting (@thepatientbloke) April 14, 2026