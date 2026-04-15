Смразяващата контузия, която ужаси цял "Анфийлд" (ВИДЕО)

15 Април, 2026 08:59 1 067 0

Френският нападател опита да тръгне рязко, но десният му крак се изкриви и голаджията падна на земята

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

В 29-а минута на двубоя между Ливърпул и ПСЖ в мач реванш от четвъртфиналната фаза на Шампионската лига нападателят на "червените" Юго Екитике получи ужасяваща контузия. Френският нападател опита да тръгне рязко, но десният му крак се изкриви и голаджията падна на земята.

Впоследствие се видя, че вероятно травмата на Екитике е много сериозна и той бе изнесен на носилка, подкрепен от играчи на двата отбора. Мнозина анализатори след мача твърдят, че той е скъсал ахилесово сухожилие, което може да го извади до 12 месеца извън терените. Почти със сигурност сезона на Екитике приключи, като той ще пропусне и Световното първенство, а е вероятно и повече да не играе през 2026-а година.

Разбира се, феновете на футбола пожелават бързо оздравяване на Екитике, надявайки се да се размине с най-страшното, като все още се очаква официална диагноза, която вероятно ще стане ясна до 48 часа.

Вижте ситуацията във видеото.


