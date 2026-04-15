Медиите в Беларус не спират да бутат вратаря на ЦСКА към Русия

Медиите в Беларус не спират да бутат вратаря на ЦСКА към Русия

15 Април, 2026 13:59 543 2

Вярвам, че играч от среден тим в Европа може да премине в такъв отбор като Спартак Москва, а дори и от клуб като ЦСКА

Медиите в Беларус не спират да бутат вратаря на ЦСКА към Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бъдещето на вратаря на ЦСКА Фьодор Лапоухов все още е неясно, пише „Мач Телеграф“. Медиите в Беларус не спират да го бутат към Спартак Москва. В този хор се включи и Сергей Новиков, който е негов агент. Импресариото откровено намигна на гранда от руската столица, въпреки че в Спартак стражът на ЦСКА може да бъде резерва.

„Вярвам, че играч от среден тим в Европа може да премине в такъв отбор като Спартак Москва, а дори и от клуб като ЦСКА. Трансферът на Лапоухов би бил успешен за Спартак. Той е адаптивен, не е чужденец и има голям потенциал. Не е гарантирано, че ще бъде избор номер едно, но би могъл да се справи с конкуренция на Максименко. Следователно, определено сме „за“ преминаването му от българската лига в елита на Русия“, обяви Новиков пред Legalbet.by.

Иначе изявите на Лапоухов в дербито с Левски също не останаха незабелязани и медиите в Беларус отчетоха включването му, което доведе до изравнителното попадение. Похвали получи и Макс Ебонг за представянето си. Драмата обаче е пълна, защото се намериха и специалисти, които твърдят, че Фьодор няма място в Русия и за него е по-добре да стои у нас. Сред тях е Валентин Домашевич, който е първи негов треньор.

„Ще отиде в Русия и какво? Там може да не запише дори един мач, както се случва с друг наш талант – Андрей Крудрявцев от Динамо. Федя е европеец! Той винаги ми е казвал, че иска да пази в Европа“, категоричен бе Домашевич.


  • 1 ТОВА МОМЧЕ

    ВРАТАР ЧЕ Е МНОГО ИСТИНКО И ДОБРО КАДЪРНО МОМЧЕ. ТОВА ГО ПИСАХ ПРЕДИ МЕСЕЦ КОГАТО ИМАШЕ ЗАПИТВАНЕ КОЙ Е НАЙ НАЙ ВЪВ ЦСКА. ТОВА Е ЛАПОУХОВ.

    14:08 15.04.2026

  • 2 Закон

    Абе вие и вода да пиете пак ще политиканствате. Тук става въпрос за кариера и пари. Момчето живее и работи за това. Защо насравнявате двете първенства, руското и българското, кое по добро и дава повече възможности.

    14:45 15.04.2026

