Медиите в Беларус не спират да бутат вратаря на ЦСКА към Русия

Бъдещето на вратаря на ЦСКА Фьодор Лапоухов все още е неясно, пише „Мач Телеграф“. Медиите в Беларус не спират да го бутат към Спартак Москва. В този хор се включи и Сергей Новиков, който е негов агент. Импресариото откровено намигна на гранда от руската столица, въпреки че в Спартак стражът на ЦСКА може да бъде резерва.

„Вярвам, че играч от среден тим в Европа може да премине в такъв отбор като Спартак Москва, а дори и от клуб като ЦСКА. Трансферът на Лапоухов би бил успешен за Спартак. Той е адаптивен, не е чужденец и има голям потенциал. Не е гарантирано, че ще бъде избор номер едно, но би могъл да се справи с конкуренция на Максименко. Следователно, определено сме „за“ преминаването му от българската лига в елита на Русия“, обяви Новиков пред Legalbet.by.

Иначе изявите на Лапоухов в дербито с Левски също не останаха незабелязани и медиите в Беларус отчетоха включването му, което доведе до изравнителното попадение. Похвали получи и Макс Ебонг за представянето си. Драмата обаче е пълна, защото се намериха и специалисти, които твърдят, че Фьодор няма място в Русия и за него е по-добре да стои у нас. Сред тях е Валентин Домашевич, който е първи негов треньор.

„Ще отиде в Русия и какво? Там може да не запише дори един мач, както се случва с друг наш талант – Андрей Крудрявцев от Динамо. Федя е европеец! Той винаги ми е казвал, че иска да пази в Европа“, категоричен бе Домашевич.