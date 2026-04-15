Само две възможности пред ЦСКА за последния мач за сезона

15 Април, 2026 14:29 718 1

Неизяснен казус с евентуалното участие на „армейците“ на бараж за Европа

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА ще завърши сезон 2025/26 в efbet Лига с гостуване на Лудогорец или на ЦСКА 1948. Това се дължи на факта, че последният кръг от плейофите в първата четворка ще се играе в периода 22-25 май, както е заложено според програма на първенството.

В посочения интервал от време „армейците“ няма как да играят домакински мач или да гостуват на Левски във вечно дерби на Националния стадион „Васил Левски“. Причината е предстоящият концерт на британските хеви метъл легенди Iron Maiden на 26 май.

Именно заради музикалното събитие за плейофите няма да се прилага системата „Бергер“ за определяне на програмата, а ще се прибегне до използването на софтуер. Компютърната програма ще вземе под внимание концерта. Жребият ще се тегли на 17 април.

Неизяснен за момента казус се явява евентуално участие на ЦСКА на бараж за евротурнирите. При въпросния плейоф домакинството се дава на отбора от първата четворка. Мачът по програма трябва да се проведе на 29 май, но едва ли Националният стадион „Васил Левски“ ще е готов за това след концерта.


  • 1 Левски 1914

    1 1 Отговор
    Ковачев както пишеш цялото име на цска 1948 така пиши и цялото име на МЕНТЕТО цска 2016 не се прави на четири без половина!

    14:55 15.04.2026

