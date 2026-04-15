Отпада голяма дилема пред Веласкес в Левски

Въпросителните пред треньора на Левски Хулио Веласкес с кого да започне като дясно крило в плейофите най-вероятно ще отпаднат тази седмица, пише „Мач Телеграф“.

Карл Фабиен се очаква да поднови тренировки наравно с останалите още утре. Както е известно, „сините“ го оставиха да се възстановява, колкото се може по-дълго, за да се сложи край най-после и на тази сага. Както е известно, Фабиен постоянно е преследван от контузии от пролетта на миналата година досега.

Иначе и вчера той се готвеше отделно, заедно с Мустафа Сангаре, когато „сините“ направиха първа тренировка след дербито. Днес тимът ще бъде пуснат в почивка, а след това „сините“ имат такава и за уикенда. Както е известно, тази седмица няма да има мачове в двата почивни дни заради извънредните парламентарни избори, които ще бъдат проведени в неделя.

След продажбата на Марин Петков и контузията на Карл Фабиен, Левски изпитва големи проблеми на дясното крило. На него бяха изпробвани Ради Кирилов, Мазир Сула, Алдаир, Евертон Бала, Око-Флекс, но нито един от тях не успя да се представи на ниво.