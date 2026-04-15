Рекордни приходи в ЦСКА след дербито с Левски

ЦСКА регистрира сериозни приходи след дербито с Левски в Светли понеделник. На Националния стадион "Васил Левски" присъстваха около 28 000 зрители, а билетите бяха на цена 10,23 евро за секторите "Г" и "Б", както и 15,34 евро за секторите "А" и "В".

Според изчисленията "червените" са прибрали около 330 000 евро от продажбата на пропуските, отбелязва "Тема Спорт". Както е известно, през този сезон двата клуба повишиха цените на билетите, което значи, че ЦСКА е регистрирал рекорден приход от доста време насам.

Припомняме, че в деня на срещата бяха пуснати допълнителни билети след отварянето на блокове 43, 44 и 45 от сектор "Г", както и блокове 32 и 33 от сектор "В" на стадиона. Решението беше оторизирано с официално становище на специална комисия с представители на НСБ, полицията и двата клуба след приключване на ремонтните дейности в блок 44.