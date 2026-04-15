Атлетико Мадрид се подигра с Барселона, след като ги елиминира (ВИДЕО)

Атлетико Мадрид загуби от Барселона с 1:2 у дома, но се класира за полуфиналите на Шампионската лига след победата с 2:0 на "Ноу Камп" преди седмица.

Реално погледнато, "дюшекчиите" се превръщат в кошмар за "блаугранас", тъй като ги елиминират за трети пореден път в Шампионската лига, а по-рано ги отстраниха и от Купата на краля.

Малко след реванша в Мадрид, Атлетико се подигра с Барселона в социалните си мрежи. Те качиха видео, на което лъв тича към уплашени туристи. В крайна сметка животното се оказва добродушно куче, което само носи маска на лъв, свалена от... Атлетико Мадрид.

Доста коментари под публикацията директно осъждат подигравката, но пък феновете на "дюшекчиите" са доволни от забавното видео.