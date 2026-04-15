Атлетико Мадрид се подигра с Барселона, след като ги елиминира (ВИДЕО)

Атлетико Мадрид се подигра с Барселона, след като ги елиминира (ВИДЕО)

15 Април, 2026 11:29 1 184 4

  • атлетико мадрид-
  • барселона-
  • футбол-
  • шампионска лига

Реално погледнато, "дюшекчиите" се превръщат в кошмар за "блаугранас", тъй като ги елиминират за трети пореден път в Шампионската лига, а по-рано ги отстраниха и от Купата на краля

Атлетико Мадрид се подигра с Барселона, след като ги елиминира (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид загуби от Барселона с 1:2 у дома, но се класира за полуфиналите на Шампионската лига след победата с 2:0 на "Ноу Камп" преди седмица.

Реално погледнато, "дюшекчиите" се превръщат в кошмар за "блаугранас", тъй като ги елиминират за трети пореден път в Шампионската лига, а по-рано ги отстраниха и от Купата на краля.

Малко след реванша в Мадрид, Атлетико се подигра с Барселона в социалните си мрежи. Те качиха видео, на което лъв тича към уплашени туристи. В крайна сметка животното се оказва добродушно куче, което само носи маска на лъв, свалена от... Атлетико Мадрид.

Доста коментари под публикацията директно осъждат подигравката, но пък феновете на "дюшекчиите" са доволни от забавното видео.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха😂😂😂😂

    4 1 Отговор
    Голям майтап!😂🤣

    11:46 15.04.2026

  • 2 пак неподготвени мисирки

    0 0 Отговор
    аве мисирко непоръбена съдията се подигра с барселона а не атлетико !!! и то в двата мача !

    12:36 15.04.2026

  • 3 Е кога бе ,, охюв"

    0 0 Отговор
    Педалчетата на,, човекът играещ с две топки" са отстранили 3 ПЪТИ подред Барса за ш. л!

    13:09 15.04.2026

  • 4 После пак ще ревете

    0 0 Отговор
    Като ви бият вас (джурналистите) по стадионите! Е след такива глупости ...!

    13:12 15.04.2026

