Канонада от фойерверки в Мюнхен остави Реал Мадрид без сън

Продължителна среднощна канонада от фойерверки в Мюнхен остави играчите и целия щаб на Реал Мадрид без сън преди днешния четвъртфинален реванш от Шампионската лига срещу Байерн.

Охраната на „белия балет“ е напуснала веднага хотела и се е отправила към мястото на зарята, за да реши проблема и да осигури спокойствие за играчите на Алваро Арбелоа, съобщава „Ел Чирингито“.

Испанският гранд има трудна задача на „Алианц Арена“ тази вечер, тъй като има да наваксва пасив след домакинската загуба с 1:2 от баварците преди седмица. Крайният победител от двубоя между Байерн и Реал Мадрид ще се изправи срещу ПСЖ на полуфиналите.

В другия днешен четвъртфинален реванш Арсенал приема Спортинг (Лисабон), след като спечели първата среща с 1:0. Тимът на Микел Артета ще опита за втора поредна година да се класира за полуфиналите на Шампионската лига. Подобно нещо не се е случвало никога в клубната история.