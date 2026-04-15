Новини
Спорт »
Световен футбол »
Канонада от фойерверки в Мюнхен остави Реал Мадрид без сън

Канонада от фойерверки в Мюнхен остави Реал Мадрид без сън

15 Април, 2026 10:59 499 1

  • реал мадрид-
  • байерн мюнхен-
  • футбол-
  • фоерверки-
  • шампионска лига

Канонада от фойерверки в Мюнхен остави Реал Мадрид без сън - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Продължителна среднощна канонада от фойерверки в Мюнхен остави играчите и целия щаб на Реал Мадрид без сън преди днешния четвъртфинален реванш от Шампионската лига срещу Байерн.

Охраната на „белия балет“ е напуснала веднага хотела и се е отправила към мястото на зарята, за да реши проблема и да осигури спокойствие за играчите на Алваро Арбелоа, съобщава „Ел Чирингито“.

Испанският гранд има трудна задача на „Алианц Арена“ тази вечер, тъй като има да наваксва пасив след домакинската загуба с 1:2 от баварците преди седмица. Крайният победител от двубоя между Байерн и Реал Мадрид ще се изправи срещу ПСЖ на полуфиналите.

В другия днешен четвъртфинален реванш Арсенал приема Спортинг (Лисабон), след като спечели първата среща с 1:0. Тимът на Микел Артета ще опита за втора поредна година да се класира за полуфиналите на Шампионската лига. Подобно нещо не се е случвало никога в клубната история.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 рождени дни има навсякъде

    0 0 Отговор
    то как да се наспят . да забранят пиратките и зарята .

    11:13 15.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове