Мария Шарапова стартира вдъхновяващ подкаст, посветен на женската амбиция

15 Април, 2026 20:21 816 15

Проектът е с името "Доста трудно"

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившата тенис звезда Мария Шарапова, която завинаги остави следа в света на спорта, се впуска в ново предизвикателство – създаването на собствен подкаст. Със заглавие „Доста трудно“, този проект обещава да разкрие неподправени истории за стремежа към съвършенство и силата на женската амбиция.

Първият епизод на подкаста ще бъде достъпен на 22 април, като феновете вече могат да се абонират през любимите си платформи за подкасти.

В социалните мрежи Шарапова сподели вълнението си: „Създадох шоу! Представям ви ‘Доста трудно’ – новото ми предаване, в което без извинения говорим за пътя към успеха, за женската амбиция и за всички онези нюанси, които ни изграждат като личности. Ето малък поглед към това, което предстои!“

Всяка сряда слушателите ще имат възможност да чуят откровени разговори с вдъхновяващи жени, които са изградили кариерите си по свой собствен начин, преодолявайки трудности и стереотипи.

Шарапова, която се оттегли от професионалния тенис през 2020 година, е носителка на пет титли от Големия шлем и е пример за упоритост и решителност. Новият подкаст на Мария Шарапова обещава да се превърне в истински източник на мотивация и вдъхновение за всички, които не се страхуват да следват мечтите си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЖЕНСКАТА АМБИЦИЯ Е

    9 1 Отговор
    Да заемат мястото на мъжете. Оставих жена си да пробва - оказа се че не може.

    20:24 15.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    11 2 Отговор
    от жените по големи егоистКИ нема

    20:24 15.04.2026

  • 3 Григор Димитров

    7 5 Отговор
    Маша е наша!

    20:24 15.04.2026

  • 4 Помак

    1 6 Отговор
    Руски хакери бродят навсякъде пазете се

    Коментиран от #10

    20:26 15.04.2026

  • 5 Хубаво бе моме

    4 2 Отговор
    и това как ще помогне на Мара, Айше, Кети и т.н. дето нямат някакъв специален талант или връзки!? Аааа, сетих се, Ще помогне на тебе. 🤑

    20:28 15.04.2026

  • 6 Един мъж

    7 2 Отговор
    Страхотно !!! Отново откачени феминистки ще дърдорят глупости колко са по по най, и ще размятат разни флагове!!!
    Най тъпите жени са тези, които си скопяват мъжете!!! А после търчат след някой като мене, който ги слага на място, а те се влюбват лудо!

    20:29 15.04.2026

  • 7 НАШ ГОШО

    3 5 Отговор
    И отвори канала на тази. Няма какво повече да коментираме.

    20:30 15.04.2026

  • 8 Хер Флик от Гестапо

    4 2 Отговор
    Сещам се за една частушка, често се пееше едно време по масите
    "Наша Маша заболела
    захотела молоко
    не попала под корова,
    а попала под бика"
    .....незнам защо се аетих

    Коментиран от #11, #14

    20:34 15.04.2026

  • 9 подкаст посветен на кифлеския мерак

    5 1 Отговор
    да лови тлъсти лапнишарани с бая хайвер

    20:35 15.04.2026

  • 10 бродят навсякъде пазете си

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Помак":

    катеричките които имат

    20:36 15.04.2026

  • 11 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хер Флик от Гестапо":

    Да. Сега се хапят згз.

    20:50 15.04.2026

  • 12 Валтер Шеленберг

    1 0 Отговор
    Нормална "инициатива" ..за побъркана психо рускиня маниячка дето се мисли за принцеса

    20:58 15.04.2026

  • 13 ние мъжете си я знаем

    0 1 Отговор
    женската игра-хвани богат

    21:06 15.04.2026

  • 14 Оти не ти

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хер Флик от Гестапо":

    понася водката и пиенето по принцип 🤮

    21:11 15.04.2026

  • 15 Соледар

    0 1 Отговор
    Кака Мара, станала леля Мара.

    21:18 15.04.2026

