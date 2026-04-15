Мария Шарапова стартира вдъхновяващ подкаст, посветен на женската амбиция

Бившата тенис звезда Мария Шарапова, която завинаги остави следа в света на спорта, се впуска в ново предизвикателство – създаването на собствен подкаст. Със заглавие „Доста трудно“, този проект обещава да разкрие неподправени истории за стремежа към съвършенство и силата на женската амбиция.
Първият епизод на подкаста ще бъде достъпен на 22 април, като феновете вече могат да се абонират през любимите си платформи за подкасти.
В социалните мрежи Шарапова сподели вълнението си: „Създадох шоу! Представям ви ‘Доста трудно’ – новото ми предаване, в което без извинения говорим за пътя към успеха, за женската амбиция и за всички онези нюанси, които ни изграждат като личности. Ето малък поглед към това, което предстои!“
Всяка сряда слушателите ще имат възможност да чуят откровени разговори с вдъхновяващи жени, които са изградили кариерите си по свой собствен начин, преодолявайки трудности и стереотипи.
Шарапова, която се оттегли от професионалния тенис през 2020 година, е носителка на пет титли от Големия шлем и е пример за упоритост и решителност. Новият подкаст на Мария Шарапова обещава да се превърне в истински източник на мотивация и вдъхновение за всички, които не се страхуват да следват мечтите си.
I made a SHOW!!! ✨🎙️— Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 15, 2026
Introducing Pretty Tough, my new show about the pursuit of excellence, without apology. It challenges how we discuss female ambition and explores the multitudes that make us. Here’s a little sneak peak into what’s to come!!
Episode 1 releases on April 22.… pic.twitter.com/NwOUOXiS6L
