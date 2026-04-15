Мария Шарапова стартира вдъхновяващ подкаст, посветен на женската амбиция

Бившата тенис звезда Мария Шарапова, която завинаги остави следа в света на спорта, се впуска в ново предизвикателство – създаването на собствен подкаст. Със заглавие „Доста трудно“, този проект обещава да разкрие неподправени истории за стремежа към съвършенство и силата на женската амбиция.

Първият епизод на подкаста ще бъде достъпен на 22 април, като феновете вече могат да се абонират през любимите си платформи за подкасти.

В социалните мрежи Шарапова сподели вълнението си: „Създадох шоу! Представям ви ‘Доста трудно’ – новото ми предаване, в което без извинения говорим за пътя към успеха, за женската амбиция и за всички онези нюанси, които ни изграждат като личности. Ето малък поглед към това, което предстои!“

Всяка сряда слушателите ще имат възможност да чуят откровени разговори с вдъхновяващи жени, които са изградили кариерите си по свой собствен начин, преодолявайки трудности и стереотипи.

Шарапова, която се оттегли от професионалния тенис през 2020 година, е носителка на пет титли от Големия шлем и е пример за упоритост и решителност. Новият подкаст на Мария Шарапова обещава да се превърне в истински източник на мотивация и вдъхновение за всички, които не се страхуват да следват мечтите си.

I made a SHOW!!! ✨🎙️

Introducing Pretty Tough, my new show about the pursuit of excellence, without apology. It challenges how we discuss female ambition and explores the multitudes that make us. Here’s a little sneak peak into what’s to come!!



Episode 1 releases on April 22.… pic.twitter.com/NwOUOXiS6L — Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 15, 2026