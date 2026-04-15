Рафиня поиска прошка от феновете на Атлетико Мадрид

Бразилската звезда на Барселона, Рафиня, се оказа във вихъра на истинска буря след четвъртфиналния реванш от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид. Макар да не взе участие в двубоя заради травма, крилото попадна под светлината на прожекторите заради скандално поведение на стадион „Метрополитано“.

След края на драматичния сблъсък камерите уловиха как Рафиня отправя провокативни жестове към страстните привърженици на Атлетико. Свидетели твърдят, че футболистът е намекнал на домакинската публика, че любимият им тим ще отпадне от надпреварата в следващата фаза – нещо, което разпали още повече страстите на трибуните.

В опит да потуши напрежението, Рафиня се обърна към социалните мрежи, където публично изрази съжаление за действията си.

„Искам да се извиня за жеста си – това не отразява моите принципи и характера ми. Реагирах импулсивно, след като бях провокиран от фен, който ме обиди“, написа бразилецът, подчертавайки, че моментът на напрежение е взел връх над разума.

Скандалът обаче не приключи дотук. Освен с феновете, Рафиня влезе в словесен сблъсък и със съдийската бригада, като не спести критики към реферите. Той директно обвини съдиите, че са „ограбили“ Барселона в двубоя срещу тима на Диего Симеоне – изказване, което предизвика вълна от реакции в испанските медии.

Сега УЕФА разглежда случая и не е изключено Рафиня да бъде наказан дисциплинарно за емоционалния си изблик.