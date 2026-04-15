Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арсенал се класира за полуфиналите на Шампионската лига след безупречна защита срещу Спортинг

Арсенал се класира за полуфиналите на Шампионската лига след безупречна защита срещу Спортинг

15 Април, 2026 23:56 496 0

  • арсенал -
  • шампионската лига-
  • спортинг лисабон-
  • футбол

Мачът в Лондон не предложи голове

Арсенал се класира за полуфиналите на Шампионската лига след безупречна защита срещу Спортинг - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лондонският гранд Арсенал си осигури място сред най-добрите четири тима в Шампионската лига за втора поредна година, след като удържа нулево равенство срещу Спортинг Лисабон на препълнения „Емирейтс“.

Въпреки че срещата не предложи голове, „артилеристите“ на Микел Артета демонстрираха зряла игра и тактическа дисциплина, която се оказа достатъчна за продължаване напред.

В първия мач в Португалия Арсенал бе взел ценна преднина с минимална победа 1:0, което се оказа решаващо за крайния изход от сблъсъка. Така лондончани си върнаха за миналогодишното разочарование, когато отпаднаха на полуфиналите от бъдещия шампион ПСЖ с общ резултат 1:3.

Сега пред Арсенал стои ново предизвикателство – сблъсък с коравия Атлетико Мадрид, който елиминира Барселона в другия четвъртфинал. Първият полуфинален двубой ще се изиграе на 28 или 29 април, а реваншът е насрочен за 5 или 6 май.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове