Арсенал се класира за полуфиналите на Шампионската лига след безупречна защита срещу Спортинг

Лондонският гранд Арсенал си осигури място сред най-добрите четири тима в Шампионската лига за втора поредна година, след като удържа нулево равенство срещу Спортинг Лисабон на препълнения „Емирейтс“.

Въпреки че срещата не предложи голове, „артилеристите“ на Микел Артета демонстрираха зряла игра и тактическа дисциплина, която се оказа достатъчна за продължаване напред.

В първия мач в Португалия Арсенал бе взел ценна преднина с минимална победа 1:0, което се оказа решаващо за крайния изход от сблъсъка. Така лондончани си върнаха за миналогодишното разочарование, когато отпаднаха на полуфиналите от бъдещия шампион ПСЖ с общ резултат 1:3.

Сега пред Арсенал стои ново предизвикателство – сблъсък с коравия Атлетико Мадрид, който елиминира Барселона в другия четвъртфинал. Първият полуфинален двубой ще се изиграе на 28 или 29 април, а реваншът е насрочен за 5 или 6 май.