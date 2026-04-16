Дейвид Бекъм: Интер Маями ще изчака с избора на нов треньор след напускането на Масчерано

16 Април, 2026 14:21 532 0

Наставникът си тръгна след равенство срещу Ню Йорк Ред Булс

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнения и неизвестност обхванаха Интер Маями, след като аржентинският наставник Хавиер Масчерано изненадващо напусна поста си по лични причини. Съсобственикът на клуба Дейвид Бекъм подчерта, че няма да се прибързва с назначаването на негов наследник, а ще се даде време на ситуацията да се уталожи.

След драматичното равенство 2:2 срещу Ню Йорк Ред Булс, Масчерано взе трудното решение да се раздели с отбора, което бе потвърдено и от ESPN. Временно кормилото пое спортният директор Гийермо Ойос, който ще изведе тима в предстоящия сблъсък срещу Колорадо Рапидс в Комерс Сити.

В интервю за CBS Sports, Дейвид Бекъм не скри разочарованието си от раздялата с Масчерано: „Загубата на Хави в този момент е истински удар за нас. Той донесе нов дух и манталитет в клуба, а резултатите не закъсняха – първа титла в MLS Cup през 2025 година. Играчите го уважаваха, феновете го обичаха, а атмосферата в съблекалнята бе наистина специална.“

Бекъм допълни, че в подобни моменти е важно да се действа с хладен ум: „Във футбола промените са неизбежни. Сега трябва да дадем време на отбора да се адаптира, преди да пристъпим към избора на нов треньор. Когато си собственик, винаги има предизвикателства, но вярвам, че ще намерим правилния човек.“

Масчерано, който пое Интер Маями през ноември 2024 г., наследи Тата Мартино и бързо изведе отбора до исторически успехи – титла в MLS, полуфинали в Купата на лигите на САЩ и Мексико, както и в Шампионската лига на КОНКАКАФ. Преди да се присъедини към американския клуб, той ръководеше младежките и олимпийските формации на Аржентина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

