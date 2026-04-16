Гръцкият баскетболен финал при жените белязан от скандал: Борислава Христова и Атинайкос на крачка от титлата

Истинска буря се разрази по време на третия сблъсък от финалната серия в женското баскетболно първенство на Гърция, където Атинайкос, воден от българската звезда Борислава Христова, се изправи срещу вечния си съперник Панатинайкос. Мачът, който трябваше да определи фаворита за шампионската титла, завърши по изключително необичаен и напрегнат начин. Срещата бе прекъсната на полувремето при резултат 44:36 в полза на домакините от Атинайкос.

Причината за преждевременното спиране на играта бе отказът на баскетболистките на Панатинайкос да се завърнат на терена след почивката. Техният протест бе провокиран от факта, че голяма част от феновете на Панатинайкос, въпреки че притежаваха билети, не бяха допуснати в залата – ситуация, която предизвика бурни реакции и напрежение сред привържениците. Вместо да се включат във втората част, гостенките излязоха само за да скандират името на своя клуб, след което напуснаха залата, оставяйки съдбата на финала в ръцете на баскетболната федерация на Гърция.

Очаква се в най-скоро време официално решение по казуса, като според мнозина Атинайкос ще бъде обявен за шампион.

Българската националка Борислава Христова, която е капитан на отбора, се отличи с впечатляващо представяне до прекъсването – за 15 минути на паркета тя реализира 9 точки, овладя 2 борби, добави 1 асистенция и открадна 1 топка, доказвайки за пореден път лидерските си качества.

Преди този драматичен мач резултатът в серията бе изравнен – по една победа за двата тима, а титлата се решава във формат до три успеха от пет възможни срещи.