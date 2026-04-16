Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул официално потвърди кошмарните очаквания: Екитике пропуска Мондиал 2026

Ливърпул официално потвърди кошмарните очаквания: Екитике пропуска Мондиал 2026

16 Април, 2026 18:58 346 0

  • ливърпул-
  • юго екитике-
  • футбол

Френският нападател получи травмата още през първата част на реванша от четвъртфиналите на Шампионска лига срещу Пари Сен Жермен

Ливърпул официално потвърди кошмарните очаквания: Екитике пропуска Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Английският първенец Ливърпул официално съобщи, че Юго Екитике е получил тежка контузия – скъсан ахилес, която ще го извади от сметките за предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада през лятото.

Френският нападател получи травмата още през първата част на реванша от четвъртфиналите на Шампионска лига срещу Пари Сен Жермен. Парижани се наложиха с 2:0 на „Анфийлд“ и с общ резултат 4:0 продължиха към следващата фаза на турнира, като Екитике напусна терена на носилка.

До момента нападателят има осем участия за националния тим на Франция, след като направи дебюта си срещу Украйна през 2025-а година. Очакванията бяха Екитике да попадне в селекцията на Дидие Дешан за Мондиал 2026, но контузията почти сигурно означава, че французинът няма да се появи повече в игра до края на календарната година.

През този сезон 23-годишният нападател отбеляза 17 гола и добави шест асистенции в 45 мача от всички турнири за Ливърпул и беше един от малкото играчи, които показаха добро ниво в разочоващата кампания за мърсисайдци. От клуба също заявиха пълната си подкрепа в тежкия за нападателя момент.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове