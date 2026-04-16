Ливърпул официално потвърди кошмарните очаквания: Екитике пропуска Мондиал 2026

Английският първенец Ливърпул официално съобщи, че Юго Екитике е получил тежка контузия – скъсан ахилес, която ще го извади от сметките за предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада през лятото.

Френският нападател получи травмата още през първата част на реванша от четвъртфиналите на Шампионска лига срещу Пари Сен Жермен. Парижани се наложиха с 2:0 на „Анфийлд“ и с общ резултат 4:0 продължиха към следващата фаза на турнира, като Екитике напусна терена на носилка.

Liverpool FC can confirm Hugo Ekitike has sustained a serious Achilles injury. — Liverpool FC (@LFC) April 16, 2026

До момента нападателят има осем участия за националния тим на Франция, след като направи дебюта си срещу Украйна през 2025-а година. Очакванията бяха Екитике да попадне в селекцията на Дидие Дешан за Мондиал 2026, но контузията почти сигурно означава, че французинът няма да се появи повече в игра до края на календарната година.

През този сезон 23-годишният нападател отбеляза 17 гола и добави шест асистенции в 45 мача от всички турнири за Ливърпул и беше един от малкото играчи, които показаха добро ниво в разочоващата кампания за мърсисайдци. От клуба също заявиха пълната си подкрепа в тежкия за нападателя момент.

