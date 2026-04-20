Тежък жребий дебне Левски в Шампионската лига, ако стане шампион на България

Ако Левски стане шампион на България тимът на Хулио Веласкес ще трябва да премине през сериозна конкуренция още от самото начало на Шампионската лига.

Към момента коефициентът на „сините“ е 7.000, което ги поставя сред непоставените отбори в първия квалификационен кръг. За да попадне в групата на поставените, клубът трябва да разполага с коефициент минимум 10.875. В тази категория засега попадат Шамрок Роувърс от Ирландия, финландският Купс, Линкълн Ред Импс от Гибралтар, Викингур от Исландия и Кайрат от Казахстан. Има и няколко клуба с все още неясна позиция в схемата – ФК Рига (Латвия), Клаксвик (Фарьорски острови), Флора Талин (Естония), Дъ Ню Сейнтс (Уелс), Кауно Жалгирис (Литва) и Иберия (Грузия), като последните два са с по-нисък коефициент от този на Левски. На този етап единственият сигурен непоставен съперник е беларуският Витебск.

Форматът предвижда шампионите да бъдат разпределени в две урни – поставени и непоставени, всяка от които включва по 14 отбора. Непосредствено преди жребия УЕФА традиционно извършва допълнително разделяне на участниците по регионален принцип, за да се ограничи броят на потенциалните съперници. Тегленето на жребия е насрочено за 16-ти юни (вторник).

Дори при негативен развой в първия квалификационен кръг на Шампионската лига, възможностите за европейско участие няма да приключат. При подобен сценарий Левски ще продължи в шампионския поток на третия предварителен кръг на Лигата на конференциите, като ще бъде сред поставените и в плейофите на турнира. Това на практика увеличава значително шансовете за участие в груповата фаза на европейските клубни надпревари.

Ако „сините“ преодолеят първото препятствие в Шампионската лига, но отпаднат в следващия кръг, те ще преминат в квалификациите на Лига Европа. При ново елиминиране оттам пътят им ще продължи в Лигата на конференциите, което гарантира повече от една възможност за достигане до същинската фаза на турнирите.

Възможни съперници на Левски в квалификациите на Шампионската лига:

Поставени отбори:

Шамрок Роувърс (Ирландия)

Купс (Финландия)

Линкълн Ред Импс (Гибралтар)

Викингур (Исландия)

Кайрат (Казахстан)

Непоставен отбор:

Витебск (Беларус)

Отбори с неясен статут:

ФК Рига (Латвия)

Клаксвик (Фарьорски острови)

Флора Талин (Естония)

Дъ Ню Сейнтс (Уелс)

Кауно Жалгирис (Литва)

Иберия (Грузия)